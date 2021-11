Noch ist die sogenannte vierte Corona-Welle in Baden-Württemberg ungebrochen. Deshalb hat die Politik im Land am Dienstag ein verschärftes Regelwerk auf den Weg gebracht. SWR Aktuell erklärt was jetzt in "Alarmstufe 1" und "Alarmstufe 2" gilt.

Die neue Corona-Verordnung tritt ab 24.11.2021 in Baden-Württemberg in Kraft.