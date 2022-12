Krieg, Inflation, Energiepreise: Wie gehen Familien in BW mit den aktuellen Krisen um?

Der SWR möchte im Januar wissen, wie Familien in Baden-Württemberg mit den Krisen umgehen und wie es ihnen geht. Hier erfahren Sie mehr über das Projekt - und kommen direkt zur Umfrage.

In Europa herrscht Krieg. Gas, Strom und Lebensmittel werden immer teurer. Und die Folgen der Corona-Pandemie sind auch noch nicht ausgestanden. Die Belastungen für die Menschen in Baden-Württemberg sind enorm. Doch wie geht es den Familien, den Eltern und Kindern im Land? Das möchte der SWR wissen und spricht daher ab Januar 2023 die Familien direkt mit einer Umfrage an. Sie ist anonym, in mehreren Sprachen verfügbar und das Ausfüllen dauert etwa zehn bis zwanzig Minuten. Darum geht es konkret.

Warum ein Fragebogen?

Die Krisen wirken sich auf so viele Lebensbereiche aus, dass sie den Alltag der meisten Familien berühren dürften. So lag der Spritpreis zeitweise in schwindelerregenden Höhen, plötzlich ist ständig von Inflation die Rede und wegen Corona klaffen Lücken im Lehrstoff.

Krisen sind es viele - nur: Wie sind die Auswirkungen tatsächlich? Beeinflusst der Krieg in der Ukraine ihre Familie? Wie verhalten sich die Kinder? Reicht das Geld aus? Können sich Eltern ihre eigenen oder die Hobbys ihrer Kinder noch leisten? Diese und viele weitere Fragen möchte der SWR Familien in Baden-Württemberg stellen und herausfinden, wie es ihnen geht.

Der Link zum Fragebogen wird im Januar freigeschaltet!

Im Mittelpunkt Alltagssorgen von Familien

Die Themen im Fragebogen greifen auf, inwiefern Schulkinder noch an Corona-Nachwehen knabbern, ob die hohen Spritpreise den Autogebrauch verändern, ob Familien weniger heizen, mehr sparen und welche Unterstützung sie sich wünschen. Dabei geht es im Fragebogen - klar - um Zahlen, Daten und Fakten.

Besonders interessieren aber die Geschichten und Erfahrungen von Familien selbst. Welche neuen Wege haben sie gefunden, was ist anders, aber nicht unbedingt schlechter geworden? Was ist eine härtere Nuss als erwartet und was ließe sich tun, damit der Schuh nicht mehr drückt? Am Ende des Fragebogens - oder auch hier direkt - gibt es für genau solche Geschichten die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen.