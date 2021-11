per Mail teilen

In Baden-Württemberg füllen sich die Intensivstationen in Kliniken seit Wochen mit immer mehr Corona-Patientinnen und -Patienten. Ab 390 wird landesweit die "Alarmstufe" ausgerufen, die bereits seit dem heutigen Samstag im Kreis Biberach gilt. Wir erklären, was dann passiert.