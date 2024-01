Ärztinnen und Ärzte fordern mehr Geld, weniger Arbeitsbelastung und höhere Zuschläge für Wochenend- und Nachtdienste. Die Mediziner an den Universitätskliniken sind finanziell schlechter gestellt als in anderen Kliniken. In Baden-Württemberg vertritt die Gewerkschaft Marburger Bund die Ärztinnen und Ärzte der Universitätsklinken in Freiburg, Ulm, Heidelberg und Tübingen.