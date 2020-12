Das Rote Kreuz und das Sozialministerium ziehen eine positive Bilanz der Corona-Schnelltest-Aktion. Sie erleichtert vielen den Besuch bei älteren Angehörigen.

Die Zahl der Corona-Infizierten bei den Schnelltests zu Weihnachten ist nach Auskunft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sehr gering. Die Rate liege unter einem halben Prozent, sagte der Sprecher des DRK-Landesverbands, Udo Bangerter, am Donnerstag. "Wir sind sehr zufrieden mit der Aktion." Das DRK hatte landesweit mehr als 100 Stationen für die Tests errichtet - etwa zwei Drittel aller von Hilfsorganisationen angebotenen Teststandorte.

Coronavirus: Sicherheit vor dem Besuch an Weihnachten

Unter freiem Himmel, in Gebäuden, Hallen und bei Durchfahr-Stationen testeten Freiwillige Menschen, die für die Besuche bei Angehörigen auf Nummer sicher gehen wollten. In bis zu einer halben Stunde danach hatten sie das Ergebnis des Antigentests. Rund 80.000 Test-Kits waren vom Sozialministerium kostenfrei bereit gestellt worden. In 114 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg gab es das Angebot.

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hatte mit dieser Aktion kurz vor Weihnachten zwei Botschaften verbunden: "Dem wirksamen Schutz der vulnerablen Gruppen - also insbesondere der Bewohnerinnen und Bewohnern von Alten- und Pflegeeinrichtungen - muss in der Corona-Pandemie oberste Priorität zukommen. Und: Kein Mensch sollte Heiligabend alleine und einsam verbringen müssen." Sein Dank gelte den ehrenamtlichen Helfern der Hilfsorganisationen, sagte er beim Besuch einer Teststation in Tübingen.

Vorab-Anmeldung für Schnelltests meist nötig

Der Sprecher des DRK-Landesverbandes in Stuttgart sagte, die Testwilligen seien sehr diszipliniert und ernsthaft gewesen. Die Ansammlung zahlreicher Menschen sei über die Online-Anmeldung verhindert worden. Im Vorfeld war bereits angekündigt worden, dass die allermeisten der zur Verfügung gestellten Termine ausgebucht seien.

Zum Teil hatten aber auch "Laufkunden" Chancen auf einen Abstrich. So etwa in Göppingen. Dort waren am Mittwoch 450 Menschen getestet worden - darunter befand sich kein einziger Infizierter, wie die Testergebnisse bestätigten. Tobias Neugebauer vom DRK in Göppingen mutmaßt, dass vor allem diejenigen sich testen lassen, die ohnehin aufpassen. Die Unvorsichtigen würden gar nicht hierherkommen, so seine Einschätzung.

Ziel: Weihnachtsfest gemeinsam mit der Familie

Die Aktion geht auf eine Initiative der Tübinger Ärztin und DRK-Kreisverbandspräsidentin Lisa Federle zurück. Ziel ist, Risikogruppen vor Ansteckung zu schützen und ihnen ein Weihnachtsfest gemeinsam mit ihrer Familie zu ermöglichen.