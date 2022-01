Entlastung in der Pflege und mehr Windkraft - Regierungsfraktionen stellen Ziele vor

Die Regierungsfraktionen im baden-württembergischen Landtag haben die Ergebnisse ihrer Klausurtagungen vorgestellt. Die Grünen wollen mit einem Sofortprogramm den Pflegebereich verbessern und Pflegekräfte entlasten. So soll es zehn Prozent mehr Ausbildungsstellen und finanzielle Anreize für Wiedereinsteiger geben. Die CDU fordert mehr Tempo beim Ausbau der Windkraft. Der Zeitraum von der Planung bis zum Bau von Windrädern soll nach den Vorstellungen der CDU-Fraktion von derzeit sieben auf ein Jahr verkürzt werden, indem das Widerspruchsverfahren im Baurecht abgeschafft wird. Für mehr Tempo bei erneuerbaren Energien soll auch das Landesplanungsgesetz geändert werden. Die Bremse "Made in Germany" könne man sich nicht mehr leisten, so CDU-Fraktionschef Manuel Hagel. Damit setzt der kleinere Koalitionspartner die Grünen unter Druck. Deren Fraktionschef Andreas Schwarz begrüßte zwar die Idee, bezweifelt allerdings, dass Planungszeiten so stark verkürzt werden können.