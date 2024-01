Nach ihren Fraktionsklausuren stellen mehrere Oppositionsparteien im Landtag von Baden-Württemberg Forderungen zur Bildungspolitik. Die SPD will Lehrer entlasten, die FDP macht Druck bei G9.

SPD will Lehrkräfte entlasten

Wegen des anhaltenden Unterrichtsausfalls an Schulen fordert die SPD-Landtagsfraktion eine Entlastung von unterrichtsfremden Aufgaben. Der Handlungsdruck sei groß, sagte SPD-Fraktionschef Stoch nach der Winterklausur in Heidelberg, etwa wenn Lehrer an Grundschulen über Wochen hinweg zwei oder drei Klassen gleichzeitig beaufsichtigen müssten. IT-Fachkräfte und multiprofessionelle Teams könnten Lehrkräfte entlasten, damit diese mehr Zeit für den Unterricht haben, so Stoch.

Er zeigte sich offen für eine Bildungsallianz von Regierung und Opposition. Allerdings dürften dann auch strittige Themen nicht ausgeklammert werden, wie die verbindliche Grundschulempfehlung oder das dreigliedrige Schulsystem. In einem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden hatte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ihre Bereitschaft signalisiert, über eine Bildungsallianz zu sprechen.

FDP treibt Rückkehr zu G9 voran

Die FDP macht derweil Druck für eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium. Bei einer Pressekonferenz nach der Fraktionsklausur in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, dass eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium bereits im Schuljahr 2025/26 realistisch sei. "Wir müssen es schaffen, die baden-württembergische Bildungslandschaft endlich wieder voranzubringen", so Rülke. Hierzu brauche es einen tragfähigen Konsens.

Die FDP schlägt vor, G9 ab September 2025 anzubieten. So viel Zeit brauche es, um die Lehrpläne umzuarbeiten. Unterstützung benötigten auch die Schulträger, um Mehrkosten, zum Beispiel bei den Räumlichkeiten, zu finanzieren. Komplett abschaffen will die FDP das achtjährige Gymnasium aber nicht: Sogenannte Schnellläuferzüge solle es weiterhin geben, fordern die Liberalen.

Rülke: von der Leyen schadet Baden-Württemberg

Im Hinblick auf die kommende Europawahl äußerte die FDP deutliche Kritik an Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). Die FDP werde Druck machen, dass Deutschland die CDU-Politikerin nicht mehr als Kommissarin vorschlage. Von der Leyen schade dem Standort Baden-Württemberg, so Rülke gegenüber dem SWR.