Erdoğan bleibt Präsident der Türkei. Während seine Anhänger auch in Baden-Württemberg auf den Straßen feiern, zweifeln Oppositionelle an den Wahlergebnissen.

Im Rennen um das Präsidentschaftsamt in der Türkei hat sich Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan gegen den Kandidaten der Opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, durchgesetzt. Erdoğan habe bei der Stichwahl rund 52 Prozent der Stimmen erhalten, sein Kontrahent rund 48 Prozent, wie die türkische Wahlbehörde am späten Sonntagabend mitteilte. Etwa 99 Prozent seien ausgezählt, die verbleibenden Stimmen hätten keinen Einfluss auf den Wahlausgang, so die Behörde.

Erdoğan-Anhänger feiern in BW-Städten - Enttäuschung bei CHP

Am Sonntagabend feierten zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger von Amtsinhaber Erdoğan in den Straßen mehrerer baden-württembergischer Städte - unter anderem in Stuttgart, Mannheim und Heilbronn. Zum Teil bildeten sich auch Autokorsos. In Mannheim kam es laut Polizei zu Provokationen und "vereinzelt auch körperlichen Auseinandersetzungen" mit Passanten. Teilweise seien auch Polizistinnen und Polizisten beworfen worden, der Polizei seien aber keine Verletzten bekannt.

Als sich zu Beginn des Abends die Niederlage für den Oppositionsführer Kılıçdaroğlu abzeichnete, zeigten sich die Anhängerinnen und Anhänger seiner CHP skeptisch. "Das Volk entscheidet. Aber was da die Zahlen zeigen, das glaube ich nicht", sagte etwa Özkan Öztürk auf der Wahlparty der CHP Nordbaden in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis). "Er gewinnt wieder, aber mit Klauen", sagte auch Necla Yilderim in Anspielung auf Erdoğan.

Erdoğan triumphiert - Kılıçdaroğlu "zutiefst traurig"

Der Amtsinhaber von der islamisch-konservativen AKP hatte sich bereits vor dem Ende der Auszählung zum Sieger erklärt. Der wahre Wahlsieger sei die Türkei, so Erdoğan in Istanbul. Das Ergebnis sei ein Auftrag für eine Fortsetzung seiner Präsidentschaft. Sein Gegner Kemal Kılıçdaroğlu räumte die Niederlage am Abend nur indirekt ein. Er sagte: "Ich bin zutiefst traurig angesichts der Schwierigkeiten, die das Land erwarten."

Aus Deutschland gratulierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Erdoğan via Twitter zu seinem Sieg. "Deutschland und die Türkei sind enge Partner und Alliierte - auch gesellschaftlich und wirtschaftlich sind wir stark miteinander verbunden. Gratulation an Präsident Erdoğan zur Wiederwahl", schrieb er.

Bayaz: "Rückkehr zur Demokratie verwehrt"

Deutlich kritischer äußerte sich Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). "Autokorsos auf deutschen Straßen, die den Wahlsieg von Erdoğan feiern. Wie bitter muss sich das für die 50 Prozent der Menschen in der Türkei anfühlen, die sich nach Rückkehr zu Demokratie, Rechtsstaat und Meinungsfreiheit sehnen - und ihnen genau das von Wählern aus Deutschland verwehrt wird", fragte er auf Twitter. Bereits vor der Stichwahl hatte der baden-württembergische Minister in Deutschland lebende Erdoğan-Anhängerinnen und -Anhänger kritisiert.

Höhere Wahlbeteiligung in BW als in der ersten Runde

Deutschlandweit hatten nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu 67,4 Prozent der Wahlberechtigten für Erdoğan gestimmt. Offizielle Zahlen der Wahlbehörde zum Ergebnis in Deutschland lagen noch nicht vor.

Von den wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Baden-Württemberg hatte gut die Hälfte, rund 126.000 Menschen, bei der Wahl ihre Stimme abgegeben. Laut den Zahlen, die der "Deutschen Welle" vorliegen, lag die Wahlbeteiligung damit bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen etwas höher als bei der ersten Runde vor zwei Wochen. Die Wahlberechtigten hatten in Deutschland bereits im Vorfeld abgestimmt, noch bis Mittwoch konnten sie ihre Stimmen abgeben. Sie wurden aber erst am Wahlsonntag ausgezählt.