per Mail teilen

Ein schweres Erdbeben in Südostasien hat am Freitag erhebliche Schäden angerichtet, bis zum Abend wurden mehr als 140 Tote in Myanmar gemeldet - dort lag das Epizentrum des Bebens mit einer Stärke von 7,7. Auch angrenzende Länder bekamen das Erdbeben zu spüren, etwa Thailand mit der Hauptstadt Bangkok. Ein Augenzeuge aus Baden-Württemberg hat dem SWR erzählt, wie er das Unglück erlebt hat.