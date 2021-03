Das Statistische Bundesamt hat den Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern im Jahr 2020 veröffentlicht. In Baden-Württemberg ist der "Gender Pay Gap" bundesweit am höchsten.

Frauen werden nach wie vor schlechter bezahlt als Männer. In Baden-Württemberg verdiente eine berufstätige Frau im Jahr 2020 pro Stunde durchschnittlich 19,18 Euro brutto, ein Mann hingegen 24,87 Euro. Der geschlechtsspezifische Verdienstunterschied (Gender Pay Gap) liegt also bei 23 Prozent. Die Zahlen veröffentlichte das Statistische Bundesamts zum "Equal Pay Day" am Mittwoch. Im nationalen Vergleich liegt Baden-Württemberg damit auf dem letzten Platz mit der höchsten Ungleichheit.

Der Verdienstunterschied hat sich in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Statistiker weisen aber darauf hin, dass das Corona-Jahr 2020 mit seinen heftigen Auswirkungen auf die Wirtschaft nur eingeschränkt mit den vorherigen Jahren vergleichbar ist. Zuvor ist der Wert von 27 Prozent in 2010 auf die 23 Prozent vom letzten Jahr gesunken. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 18 Prozent.

"Bereinigter" Gender Pay Gap niedriger

Für den Gender Pay Gap werden alle Bruttoverdiente von Männern und Frauen addiert. Bei der Berechnung werden strukturelle Unterschiede zwischen den Geschlechtern allerdings nicht berücksichtigt: Frauen und Männer unterscheiden sich etwa in der Wahl der Berufe und Branchen, in der sie arbeiten. Betrachtet man den bereinigten Wert wird, so nähert sich der durchschnittliche Verdienst beider Geschlechter an: In Baden-Württemberg verdienten Frauen im Jahr 2018 pro Stunde 6,8 Prozent weniger als Männer.

Zwei Monate mehr arbeiten für den selben Lohn

Der "Equal Pay Day" wird jedes Jahr neu festgelegt. Für die Berechnung wird der durchschnittliche Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen herangezogen und in Kalendertage umgerechnet. Bis zum 10. März 2021 mussten Frauen also theoretisch über den Jahreswechsel hinaus arbeiten, um auf das Vorjahresgehalt von Männern zu kommen.