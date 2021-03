Von diesem Mittwoch an verdienen Frauen in Deutschland rechnerisch das gleiche wie Männer. Bis jetzt haben sie de facto umsonst gearbeitet. Seit Jahren ändert sich daran kaum etwas. Auf diesen Missstand soll der heutige Equal Pay Day hinweisen. Mit verschiedenen Aktionen wurde dazu auch in Ulm aufmerksam gemacht.

Sendung am Mi , 10.3.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW