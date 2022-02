Corona-Berater der BW-Regierung: "Normales Leben im Frühjahr"

Der Epidemiologe des Landesgesundheitsamts, Stefan Brockmann, rechnet mit einem entspannten Corona-Frühjahr. Regelmäßige Tests und Isolation könnten dann enden, sagte er im SWR.

Der Epidemiologe des baden-württembergischen Landesgesundheitsamts, Stefan Brockmann, geht davon aus, dass bereits im Frühjahr auf regelmäßige Corona-Tests und Isolation verzichtet werden kann. Man werde nach Ende der Wintersaison wahrscheinlich wirklich eine neue Lage haben, sagte Brockmann am Donnerstagabend im SWR. Brockmann berät als Leiter des Bereichs Epidemiologie und Gesundheitsschutz die Landesregierung in der Corona-Pandemie.

Im Frühjahr "erstmal corona-frei leben"

Es werde vielleicht nicht so sein, wie es vor Corona war, betonte Brockmann. Vom Frühjahr erhofft er sich jedoch Veränderungen, die helfen, "erstmal corona-frei oder zumindest corona-beherrschbar" zu leben und zurück in die Normalität zu kommen. "Wir werden das routinemäßige Testen einstellen", sagte der Epidemiologe. Man werde getestet, wenn man krank sei und man bleibe zu Hause, wenn man krank sei. Zudem werde man natürlich versuchen, Isolation und Absonderung abzuschaffen und wieder in ein normales Leben zurückzukommen. "Wir sind mittendrin. Wir haben ein Alarmstufensystem, innerhalb dieser Stufen gab es jetzt die ersten Lockerungen, das wird weiter gehen. Das sind die ersten Schritte", so Brockmann. Am Montag will die Landesregierung über weitere mögliche Lockerungsschritte beraten.

Bundesweite Notlage läuft aus

Ab dem 19. März würden die Karten vermutlich nochmal neu gemischt, denn da laufe die bundesweite Notlage aus, so Brockmann. "Dann wird man sehen, wie das Infektionsschutzgesetz dann aussieht. Dann beginnt nochmal eine neue Zeitrechnung."

"An dem 19. März beginnt eine neue Zeitrechnung."

Impfquote entscheidend für Herbst

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf komme es auf den Fortschritt der Impfungen an. "Wir werden uns sehr strecken müssen und schauen, wie wir unsere Impfquoten verbessern, damit wir für den nächsten Herbst gut durchgeimpft sind."

Die ganze Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" vom 10. Februar 2022: