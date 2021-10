E.ON stoppt vorerst Gasangebot für Neukunden

Der deutsche Energiekonzern E.ON bietet vorerst kein Gas mehr für Neukunden an. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher. Grund für die Einschränkung sind wohl die Großhandelspreise für Gas. In den letzten Monaten sind diese international auf Rekordstände geklettert. Laut dem Vergleichsportal Check 24 erhöhte sich der Tarif einer Megawattstunde Gas innerhalb eines Jahres um 451 Prozent. Bestandskunden seien allerdings nicht betroffen - sie will der Energiekonzern weiter zuverlässig beliefern. Das Unternehmen gehört zu den Energie-Grundversorgern in Deutschland. Sollten andere Dienstleister ausfallen, will E.ON auch zukünftig helfen, die Gasversorgung betroffener Haushalt sicher zu stellen.

Auch der E.ON-Konkurrent EnBW fährt seine Neukundenakquise deutlich herunter. Wie der baden-württembergische Anbieter mitteilte, wurden unter anderem Vergleichsplattformen wie Verivox gebeten, die Angebote vorübergehend von der Plattform zu nehmen.