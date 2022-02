Lockerung der Corona-Regeln: Einschränkungen sollen im März fallen

Die Bundesregierung plant weitreichende Lockerungen bei den Corona-Regeln bis Mitte März. In Baden-Württemberg sollen die Maßnahmen bereits nächste Woche weiter entschärft werden.

Bund und Länder erwägen offenbar einen Drei-Stufen-Plan, um bis zum 20. März alle tiefgreifenden Corona-Einschränkungen zu beenden. "Bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März 2022 sollen die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden", heißt es in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch.

Die Lockerungsvorschläge beruhen auf der jüngsten Stellungnahme des Expertenrats der Bundesregierung von Sonntagabend. Der Rat hält Lockerungen in den kommenden Wochen unter bestimmten Bedingungen für möglich. Denn bei der aktuellen Omikronwelle sei zunächst eine Stagnation und dann ein Rückgang zu erwarten.

Lockerungen bei Treffen, Gastro, Veranstaltungen und Home-Office

In einem ersten Schritt würde demnach der Zugang zum Einzelhandel "bundesweit für alle Personen ohne Kontrollen" ermöglicht. Zudem sollen bei privaten Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen mehr Teilnehmer erlaubt sein.

In einem zweiten Schritt soll vom 4. März an in Gastronomie und Hotellerie nur noch die 3G-Regel gelten. Das heißt, auch Ungeimpfte mit einem aktuellen Test könnten wieder in Restaurants essen oder in Hotels übernachten. Clubs und Discos sollen wieder öffnen dürfen, allerdings nur für Geimpfte und Genesene, die zudem einen Test vorweisen können. Darüber hinaus sollen bei Großveranstaltungen wieder mehr Zuschauer zugelassen werden.

In einem dritten und letzten Schritt sollen ab dem 20. März alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen fallen - auch die verpflichtenden Homeoffice-Regelungen. Arbeitgeber sollen aber weiterhin im Einvernehmen mit den Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice anbieten können.

Masken sollen bleiben

An "niedrigschwelligen Basisschutzmaßnahmen" wie der Maskenpflicht wollen Bund und Länder aber festhalten. Der Bundestag solle die rechtliche Grundlage dafür schaffen, dass die Länder die entsprechenden Maßnahmen ergreifen könnten. Insbesondere in Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen sollten weiterhin Masken getragen werden.

In bestimmten Bereich entscheiden Länder selbst

Der Entwurf berücksichtigt bereits die am Sonntag verbreitete Stellungnahme des Expertenrates der Bundesregierung, wonach der Anstieg der Neuinfektionen "in den nächsten Wochen zu einem Ende kommen wird". Daher sei nun der Zeitpunkt gekommen, vorausschauende Öffnungsstrategien zu planen. Bund und Länder erwägen demnach einen "Dreischritt der Öffnungen in Bereichen überregionaler oder grundsätzlicher Bedeutung". In anderen Bereichen würden die Länder selbst über Öffnungsschritte entscheiden, um etwa die unterschiedlichen Impfquoten oder die Belastungen des Gesundheitssystems zu berücksichtigen.

Entwurf: "Betretungsverbot bei Impfpflicht letzte Stufe"

Der Entwurf geht auch auf die umstrittene Impfpflicht für das Personal in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ein, die ab dem 16. März gilt. Die Gesundheitsämter hätten ein Ermessen bei der Umsetzung der Maßnahmen, heißt es im Entwurf. Ein Betretungsverbot der Einrichtungen etwa für Beschäftigte, die keinen Impfnachweis vorlegen, sei die letzte Stufe: "Daher wird es nicht sofort flächendeckend automatisch zu derartigen Betretungsverboten kommen."

RKI entscheidet künftig nicht mehr über Impfstatus

Zudem sollen über den Geimpften- und Genesenenstatus künftig nicht mehr das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert Koch-Institut (RKI) entscheiden. In der Öffentlichkeit hatte für Kritik gesorgt, dass das RKI jüngst sehr kurzfristig den Genesenenstatus auf drei Monate verkürzt hatte.

Experten halten Belastung der Kliniken in BW bei Öffnung für beherrschbar

Baden-Württemberg will voraussichtlich schon kommende Woche seine Corona-Schutzmaßnahmen weiter lockern. Uwe Lahl, Amtschef im Sozialministerium, deutete am Montag an, dass Baden-Württemberg schon nächste Woche von der Alarmstufe I in die Warnstufe zurückgehen könnte. Dafür sollen die Grenzwerte für die Stufen angepasst werden.

Hartmut Bürkle, ärztlicher Direktor der Uniklinik Freiburg, und sein Kollege Götz Geldner aus Ludwigsburg halten es für möglich, den Grenzwert für die Belastung der Krankenhäuser, die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz, anzuheben. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100.000 Einwohner in eine Klinik kamen. Bisher liegt der Grenzwert für Alarmstufe 1 bei einer Inzidenz von 3,0, für die Alarmstufe 2 bei 6,0. Bürkle sagte, die Kliniken könnten eine Hospitalisierungsinzidenz von 15 bis 20 verkraften. Zurzeit liegt der Wert etwas unter 7.

Die Kapazitäten in den Krankenhäusern würden als ausreichend eingeschätzt, weil es mit der Omikron-Virusvariante weniger schwere Krankheitsfälle gebe. Die Normalstationen der Krankenhäuser seien in der Lage, noch deutlich mehr Covid-19-Patienten aufzunehmen, so Bürkle und Geldner.

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hatte die Expertenrunde einberufen, um mit Virologen und Klinikexperten zu beraten, wie stark die Corona-Maßnahmen gelockert werden können. Die Anhörung gehört zur Vorbereitung von Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) auf das Bund-Länder-Treffen zur weiteren Corona-Strategie an diesem Mittwoch.

Bereits Lockerungen bei Quarantäne in BW

Am Montag ist in Baden-Württemberg eine neue Quarantäne-Verordnung mit gelockerten Regeln für die kritische Infrastruktur in Kraft getreten. Krankenhäuser, Feuerwehr, Strom- oder Wasserversorger können demnach Beschäftigte an zentralen Stellen aus der Quarantäne holen, wenn sie Kontaktpersonen oder Haushaltsangehörige von Corona-Infizierten sind. Die Mitarbeitenden selbst dürfen nicht infiziert sein. So sollen personelle Engpässe im Gesundheitswesen oder bei Energieanbietern verhindert und die Grundversorgung sichergestellt werden.

Medizinstatistiker rechnet nach möglichen Lockerungen mit neuer Welle

Der Ulmer Medizinstatistiker Ulf Dennler hält Lockerungen der Corona-Maßnahmen im März für möglich, prognostiziert für diesen Fall aber auch eine neue Corona-Welle. Das sagte Dennler am Montag bei einer Expertenanhörung des Sozialministeriums. Auf Lockerungen im März folge eine gravierende und heftige sechste Corona-Welle bis Mitte März. Diese hätte aber voraussichtlich eine deutliche geringere "Krankheitsschwere" als vorangegangene Wellen und damit keine allzu starke Mehrbelastung für die Krankenhäuser zur Folge.

Lucha fordert vom Bund mehr Geld für PCR-Tests

Bei der für Montagabend geplanten Gesundheitsministerkonferenz will Lucha mehr Geld vom Bund für schnell auswertbare PCR-Tests fordern. Das Geld, das vom Bund bisher für die Tests erstattet wird, reiche für eine wirtschaftliche Finanzierung nicht aus. Eine einfache Möglichkeit, PCR-Kapazitäten hochzufahren, sei damit zunächst schwer umsetzbar.