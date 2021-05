Die Bundesregierung hatte angekündigt, dass Quantentechnologien und Quantencomputing stärker gefördert werden müssen. Auch Baden-Württemberg wird in diesem Bereich seinen Teil beitragen. Am Dienstag äußerte sich auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) in einer Pressemitteilung. "Die Initiative der Bundesregierung zur Stärkung dieses Zukunftsfelds ist ein wichtiges Signal, um die großen Potenziale der Quantentechnologien für Baden-Württemberg optimal zu nutzen", so Hoffmeister-Kraut. Eine tragende Rolle soll dabei das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Ulm spielen. Ziel ist es, einen deutschen Quantencomputer sowie entsprechende Software und Anwendungen zu entwickeln. Durch das Quantencomputing können in Zukunft komplexe Probleme effizienter gelöst werden. Laut Hoffmeister-Kraut verfüge Baden-Württemberg "über ein etabliertes Netzwerk exzellenter Quantenwissenschaftler". Vor allem junge Unternehmen und Start-ups im Bereich der Mikroelektronik oder Quanteninformatik würden von der Initiative profitieren. Für die Förderung von Quantentechnologien und Quantencomputing stehen dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) in den kommenden vier Jahren etwa 878 Millionen Euro zur Verfügung.