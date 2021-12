Corona: Entscheidung über STIKO-Impfempfehlung für Fünf- bis Elfjährige erwartet

Sollen fünf- bis elfjährige Kinder gegen Corona geimpft werden? Aussagen des STIKO-Vorsitzenden Mertens hatten zuletzt für Aufregung gesorgt - heute soll die Entscheidung fallen.

Eine Aussage hatte für Schlagzeilen gesorgt, für Aufregung bei Social Media und Diskussionen am Küchentisch: Würde er - hätte er ein sieben- oder achtjähriges Kind - dieses derzeit gegen Corona impfen lassen? Das wurde der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens in einem Anfang Dezember veröffentlichten Podcast der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) gefragt. Mertens Antwort: Nein, derzeit würde er sein Kind wahrscheinlich nicht impfen lassen.

Mertens Begründung ging in der allgemeinen Aufregung dann fast unter: Noch könne die STIKO keine Empfehlung über eine Corona-Impfung für Fünf- bis Elfjährige aussprechen, denn mit den vorhandenen Daten - beispielsweise aus den USA, wo die nationale Gesundheitsbehörde CDC der Kinderimpfung bereits zugestimmt hat - müsse man gut abwägen. Eine Corona-Infektion spiele für Kinder dieser Altersgruppe medizinisch praktisch keine Rolle. "Deshalb muss man doch umso sicherer sein, dass die Impfung auch auf Dauer gut verträglich ist. Und genau vor diesem Abwägungsproblem stehen wir", sagte Mertens im FAZ-Podcast. Die "wechselnden Stimmungen" in Bevölkerung und Politik dürften für die Entscheidung des unabhängig und ehrenamtlich arbeitenden Gremiums keine Rolle spielen, so Mertens. Der Anspruch der STIKO ist hoch, doch auch sie arbeitet in der Pandemie an der Belastungsgrenze - und die Kritik an ihr nimmt zu.

Kommt die STIKO-Empfehlung doch bereits am Donnerstag?

Mitte August entschied sich die STIKO, Kindern ab 12 Jahren die Corona-Schutzimpfung zu empfehlen. Am Donnerstag könnte nun die Grenze der Altersempfehlung auf fünf Jahre gesenkt werden.

Dass sich eine Empfehlung anbahnen könnte, wurde am Montag öffentlich: Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens habe dies bei der Sitzung der Gesundheitsministerkonferenz von Bund und Ländern in Aussicht gestellt. Das sagte der bayerische Gesundheitsminister und Konferenz-Vorsitzende Klaus Holetschek (CSU) nach der Videoschalte in München. Diese Empfehlung werde dringend gebraucht, "um den Eltern und Ärztinnen und Ärzten im Land Sicherheit zu geben".

EMA gab BioNTech bereits für die Altersgruppe frei

Ende November hatte bereits die Europäische Arzneitmittelagentur EMA zur Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren geraten. Besonders bei Kindern mit Risiko auf einen schweren Krankheitsverlauf sei der Nutzen der Impfung größer als das Risiko.

Die entscheidende Rolle bei der Empfehlung der STIKO spielt der individuelle Schutz für den Geimpften, in diesem Fall also den des Kindes. Der Nutzen durch die Impfung muss größer sein als das Risiko.

Kinder unter zwölf Jahren haben allerdings ein relativ geringes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und bilden bereits bei milden und symptomlosen Infektionen eine starke Immunantwort aus. Ob mit Corona infizierte Kinder genauso stark zum Infektionsgeschehen beitragen wie Erwachsene, ist wissenschaftlich dagegen nicht klar zu beantworten. Experten gehen aber davon aus, dass symptomatische Kinder das Virus ebenso stark übertragen können wie Erwachsene. Konkrete Ansteckungsraten lassen sich allerdings nur schwer unter kontrollierten Bedingungen erforschen.

Auch eine Teilzulassung ist möglich

Dass die Entscheidung nicht zwangsläufig pro Impfempfehlung für Fünf- bis Elfährige fallen muss, hatte Mertens im FAZ-Podcast auch so begründet: Es gebe jenseits der Daten aus der Zulassungsstudie des Impfstoffs "keinerlei Daten" über die Verträglichkeit des Impfstoffs in der Gruppe der Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Die aktuellen Publikationen zeigten, dass Aussagen über Langzeitschäden kaum möglich seien.

Möglich ist daher auch ein ähnliches Vorgehen wie bei der Altersgruppe ab zwölf Jahren: Zuerst eine Empfehlung für Fünf- bis Elfjährige mit bestimmten Vorerkrankungen und mit erkrankten Angehörigen und erst später für alle anderen.

Mertens kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Gesellschaft: Es sei nicht angebracht, die fehlende Impfbereitschaft bei den 18- bis 59-Jährigen nun durch eine Impfung der Kinder auszugleichen.

Kinderimpfungen ist das Thema in den Praxen

In vielen Kinderarztpraxen in Baden-Württemberg rangiert das Thema allerdings an erster Stelle. "Es gibt keinen Patienten- und Elternkontakt, bei dem das Thema Corona-Schutzimpfung für Kinder nicht angesprochen wird", sagte die Obfrau der Stuttgarter Kinderärzte, Kathrin Remshardt, vor einer Woche dem SWR. Doch sie und andere Ärzte verweisen auf die STIKO - und damit auf die ausstehende Entscheidung über eine Impfempfehlung.

Viele Eltern und auch manche Ärzte wollen nicht warten - Empfehlung der STIKO hin oder her: Zum Beispiel wegen Vorerkrankungen oder dem Wunsch, den Kindern ein weitgehend normales Schul- und Sozialleben zu ermöglichen. Im Internet bietet eine Elterninitiative die Vermittlung von Ärzten an, die Kinder unter zwölf Jahren bereits impfen. Auch Mediziner aus Baden-Württemberg beteiligen sich an dieser "Off-Label"-Impfung. Darunter versteht man, dass Medikamente oder Impfstoffe verabreicht werden, obwohl sie für diese Verwendung nicht zugelassen sind - also bei einem zugelassenen Impfstoff für Jugendliche und Erwachsene etwa die Verwendung an jüngeren Kindern. Das ist legal und gab es auch schon vor der Corona-Pandemie.

Corona-Impfungen für Kinder ab Montag möglich

Theoretisch könnten die flächendeckenden Corona-Impfungen für die Altersgruppe ab fünf Jahren schon am Montag starten. Der zuletzt geschäftsführende und nun abgelöste Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bekannt gegeben, dass die entsprechenden Impfstoffvarianten früher als gedacht zur Verfügung stünden.

Ob dies auch praktisch so laufen würde, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Darauf verwies auch die Stuttgarter Kinderarzt-Sprecherin Katrin Remshardt, die bei allein 35.000 Kindern in der Landeshauptstadt einen Ansturm befürchtet, der jegliche Kapazitäten sprengen würden: "Unser Versorgungsauftrag ist es selbstverständlich primär kranke Kinder zu versorgen. Um Covid-Impfungen für Kinder in größerem Rahmen anzubieten, sind die Kapazitäten des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Kliniken, der Stadt und des Landes gefragt."

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte in Baden-Württemberg nennt ein weiteres Problem: Die Praxen seien voll mit kranken Kindern, die lernen müssten, mit den ganzen Viren wieder umzugehen, vor denen sie im letzten Winter geschützt waren, bemerkte ein Sprecher zuletzt. Es gebe zu wenig Fachpersonal, um das "infektiologische Nachsitzen" zu begleiten.

Landesregierung erhofft sich Impfdruck

Die Landesregierung erhofft sich indes viel von den Kinderimpfungen. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) bestätigte, dass man derzeit alles tue, um bald beginnen zu können.

Er sprach im Falle einer Freigabe von einem zusätzlichen Impfdruck in der Gesellschaft, weil nun auch Kindern deutlich mehr Schutz und Sicherheit durch eine Impfung geboten werden könne.