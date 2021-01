Noch am Mittwoch war die Entscheidung vertagt worden - jetzt hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann das Vorgehen bekannt gegeben. Eine wesentliche Rolle hat die Entwicklung in einer Kita in Freiburg gespielt.

Baden-Württemberg verzichtet nach dem Ausbruch der Coronavirus-Mutation in einer Freiburger Kita auf eine frühere Öffnung von Kitas und Grundschulen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat entschieden, den Corona-Lockdown auch in Kitas und Schulen bis zum 14. Februar fortzusetzen, wie er am Donnerstagabend in Stuttgart. Die Pläne für eine Öffnung hätten vorgelegen, so Kretschmann. Die Infektionszahlen seien rückläufig, "unsere Maßnahmen wirken also", so der Grünen-Politiker.

Öffnung von Kitas und Grundschulen für Kretschmann "zu großes Risiko"

Die Informationen über den Ausbruch einer Coronavirus-Mutation in der Kita in Freiburg am Mittwoch hatte die Diskussion um eine Öffnung allerdings verändert, führte Kretschmann aus. "Wir hatten die Hoffnung, dass es noch länger dauert, bis sich die Mutationen ausbreiten", sagte Kretschmann. Doch mit dem Ausbruch in Freiburg habe man feststellen müssen, dass die Mutanten nicht vor der Tür stünden, "sie sind schon da", so Kretschmann weiter.

Es tue ihm wahnsinnig leid, den angedachten Plan der schrittweisen Öffnung nicht umsetzen zu können. Es wäre ein zu großes Risiko gewesen, dass man nicht hätte eingehen dürfen, begründete der Grünen-Politiker seine Entscheidung, der um Verständnis in der Bevölkerung warb. Das große Ziel sei nach wie vor, die Sieben-Tage-Inzidenz auf unter 50 pro 100.000 Einwohnern zu drücken.

Deutlich mehr Fälle der Coronavirus-Mutation

Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich in dem Freiburger Hort deutlich mehr Menschen angesteckt haben als bisher bekannt war. Bei 18 Kindern und Erzieherinnen und Erziehern aus der Kita "Immergrün" sei eine mutierte Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, wie das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald im Tagesverlauf mitteilte.

"Die Überlegung, dass wir Kitas und Grundschulen vorsichtig und schrittweise öffnen wollen, ist nicht gegenstandslos geworden", so Kretschmann. Es sei sich nach wie vor bewusst, dass kleine Kinder am meisten unter den Folgen des Lockdowns leiden würden. Dies sei durch das Auftreten der Coronavirus-Mutation aber hinfällig geworden.

SPD-Chef erleichtert über Entscheidung

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch, der für seine Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl geht, zeigte sich erleichtert über die Entscheidung: "Ich bin froh, dass Ministerpräsident Kretschmann entschieden hat, Schulen und Kitas am Montag nicht wieder zu öffnen", so Stoch via Twitter. Zuerst müsse man die Mutationen in den Griff bekommen und die Zahl der Neuinfektionen senken.

Andreas Stoch twitterte dieses Video als Reaktion auf die Entscheidung der Landesregierung Andreas Stoch, Twitter, 28.1.2021, 17:27 Uhr

Auch die Bildungsgewerkschaft GEW begrüßte den Schritt. "Die Sicherheit der Kinder, Jugendlichen und pädagogischen Profis muss bei allen Entscheidungen an erster Stelle stehen", so die Landesvorsitzende Monika Stein.

Coronavirus-Mutation: Entscheidung über Öffnung zuerst verschoben

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte kurz vorher noch gewarnt, "vorschnelle Konsequenzen" aus dem Freiburger Fall zu ziehen. Die CDU-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl am 14. März hatte massiv auf eine Öffnung zum 1. Februar gedrungen. Nach Bekanntwerden des Ausbruchs in der Kita am Mittwoch hatte die Landesregierung ihre Entscheidung zunächst vertagt. Eine Öffnung war schon zuvor angedacht, doch diese hatte Kretschmann wegen zu hoher Infektionszahlen Mitte Januar verhindert. Nun bleiben die meisten Schulen noch mindestens bis nach den Fasnachtsferien zu - also bis zum 21. Februar. Es gibt aber weiter Notbetreuung und Ausnahmen für Abschlussklassen.

"Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur wahr, wenn Sie sie unbedingt brauchen", appellierte der Ministerpräsident an die Bevölkerung. Gleichzeitig kündigte Kretschmann an, die Teststrategie anpassen zu wollen. Jeder positive Test auf das Coronavirus werde auch auf die neue Mutante überprüft, so Kretschmann.

"Wir müssen mit dem Virus leben und wir müssen davon ausgehen, dass es weitere Mutanten gibt."

Für GEW-Chefin Stein ist die Klarheit für die kommenden Wochen für Kinder, Eltern und Verantwortliche ein Schritt in die richtige Richtung: "Die fast tägliche Diskussion in der Regierungskoalition über eine mögliche Öffnung versteht in den Kitas und Schulen niemand mehr". Angesichts der schwer einzuschätzenden Gefahr durch Virusmutationen sei es richtig, die Kitas und Schulen frühestens wieder nach der Fasnetspause am 22. Februar öffnen. "Bis dahin können dann gute Konzepte für Wechselunterricht und einen besseren Schutz in Kitas und Schulen vorbereitet werden“, sagte Stein.

Diskussion um Vorgehen in der Corona-Pandemie

Am Donnerstag hatte die Diskussion über die Konsequenzen aus dem Freiburger Fall weiter Fahrt aufgenommen. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) und

Eisenmann stritten über die potentiellen Folgen der zunehmend häufiger nachgewiesenen Virus-Mutationen in Baden-Württemberg und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden sollten.

Grünen-Politiker Lucha sprach sich gegen eine baldige Öffnung von Kitas und Schulen aus. In einem Brief an Eisenmann vom Donnerstag fordert er die Kultusministerin stattdessen auf, auch die Notbetreuung einzuschränken. Eisenmann hielt dagegen und forderte das Gesundheitsministerium und das Landesgesundheitsamt auf, den genauen Sachverhalt bei der Kita in Freiburg zunächst "lückenlos" aufzuklären.