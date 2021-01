Kitas und Grundschulen sollen in Baden-Württemberg nach sechs Wochen Corona-Lockdown voraussichtlich kommenden Montag wieder geöffnet werden. Ministerpräsident Kretschmann und Kultusministerin Eisenmann wollen die Entscheidung darüber heute Nachmittag verkünden.

Viele andere Bundesländer sind bei der Wiederöffnung von Kitas und Grundschulen bislang deutlich zurückhaltender. Doch in Baden-Württemberg deutet einiges darauf hin, dass demnächst Kitas und Grundschulen im Land wieder öffnen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sprach von einer "vorsichtigen und schrittweisen und behutsamen Öffnung" der Schulen - den Anfang sollen die Jüngsten machen. Dies sei "wahrscheinlich", hieß es bereits vorab.

Livestream zur Entscheidung Die Entscheidung über die Öffnung der Kitas und Grundschulen soll am Mittwoch gegen 14:30 Uhr bei einer Pressekonferenz verkündet werden - im Anschluss an eine Landtagssitzung. Der SWR überträgt live im Web, in der App und bei Facebook.

Infektionszahlen in Baden-Württemberg sinken

Die Corona-Infektionszahlen sinken seit fast drei Wochen. Auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen geht in Baden-Württemberg im Zuge des Lockdowns zurück und liegt derzeit bei 81,8 (Stand Dienstag 16 Uhr). Kurz vor Weihnachten lag diese Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg noch bei über 200. Diese Tendenz sei belastbar, so Ministerpräsident Kretschmann. Dennoch seien "drastische Maßnahmen" möglich, sollte sich das Infektionsgeschehen wieder verändern.

Die Ankündigung hatte bereits für Kritik gesorgt, zum Beispiel von Erziehern, die sich um ihre Gesundheit sorgen. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hält eine mögliche Öffnung von Grundschulen und Kitas ab nächster Woche für fahrlässig.

Grundschüler im Präsenzunterricht an einer Schule in Baden-Württemberg (Archivbild)

Kretschmann bei "Markus Lanz"

Kretschmann sagte am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow "Markus Lanz", zwar könne in der Pandemie nicht jede Interessensgruppe eine Extrawurst verlangen. "Aber bei den Kindern, bei den Kleinsten, da wiege ich mit der Goldwaage". Das hätten die Kinder verdient, und die pandemische Lage gebe das her. "Bei den Kleinen wiegt man mit der Goldwaage, bei den anderen mit der Viehwaage." Andere Lockerungen, zum Beispiel für den Einzelhandel, schloss die Landesregierung am Dienstag aus.