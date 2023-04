BW will bei seinen Schlössern weiter Energie sparen

Wegen der Energiekrise wurde die Beleuchtung von Monumenten bei Nacht ausgeschaltet. Am Samstag endet die bundesweite Verordnung dazu. Doch in BW sollen die Lichter trotzdem aus bleiben.

Das baden-württembergische Finanzministerium will nach SWR-Informationen die Energiesparmaßnahmen an staatlichen Schlössern verlängern. Die Beleuchtung bleibt demnach an vielen Fassaden in der Nacht ausgeschaltet, obwohl die bundesweite Verordnung dazu am Samstag ausläuft.

Verordnung zum Energiesparen gilt auf unbestimmte Zeit

Staatliche Schlösser und Gärten, die nur aus touristischen Zwecken nachts angestrahlt wurden, sollen weiterhin dunkel bleiben - und zwar auf unbestimmte Zeit. Dazu gehören etwa das Heidelberger Schloss oder das Schloss Meersburg (Bodenseekreis). Ist die Beleuchtung wichtig für die öffentliche Sicherheit, bleibt das Licht jedoch weiter an oder reduziert, wie an der Grabkapelle auf dem Württemberg oder an dem Neuen Schloss Stuttgart.

Ministerium: Energiesparen weiterhin angesagt

Wie lange die Verordnung für die 62 staatlichen Monumente im Land laufen wird, ist offen. Energie einzusparen sei weiterhin angesagt, sagte eine Ministeriumssprecherin dem SWR. Wie viel Strom seit Beginn der Maßnahmen im Herbst tatsächlich eingespart werden konnte, steht laut Finanzministerium bislang nicht fest. Die Strom-Abrechnungen vom letzten Jahr lägen noch nicht vor.