Der baden-württembergische Umweltminister Untersteller hat die Bedeutung der Bürgerbeteiligung bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager betont. Es gehe ihm um Transparenz.

Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) sagte im SWR, dass es darum gehe, die Fragen der Öffentlichkeit zu beantworten. Man müsse das ganze Verfahren transparent darstellen. Das sei notwendig, um Akzeptanz für einen Endlager-Standort in Deutschland zu schaffen.

Untersteller betonte, dass sich Deutschland bei der Suche nach einem Endlager dafür entschieden habe, rein wissenschaftsbasiert vorzugehen - die Politik werde darauf keinen Einfluss nehmen. Das Verfahren laufe in mehreren Stufen ab. Die erste Stufe sei inzwischen abgeschlossen, so Untersteller. "Die meisten Gebiete, die in Frage kommen, sind Salzgesteine - aber es ist auch Ton und Kristallin dabei hier in Baden-Württemberg."

Bürgerbeteiligung über Online-Veranstaltungen

In insgesamt vier Infoveranstaltungen will das Umweltministerium die Menschen über den Stand des Auswahlprozesses, die Auswahlkriterien und die nächsten Schritte informieren. Folgende Termine sind vorgesehen:

Regierungsbezirk Freiburg: Dienstag, 19. Januar 2021, 18 bis 19 Uhr

Regierungsbezirk Karlsruhe: Donnerstag, 21. Januar 2021, 18 bis 19 Uhr

Regierungsbezirk Stuttgart: Dienstag, 26. Januar 2021, 18 bis 19 Uhr

Regierungsbezirk Tübingen: Donnerstag, 28. Januar 2021, 18 bis 19 Uhr

Die Veranstaltungen finden online statt, Bürgerinnen und Bürger können sich hier anmelden.

Standort wird erst 2031 festgelegt

Bis ein Endlager in Betrieb gehen könne, werde es noch viele Jahre dauern: "Das Ziel ist, bis zum Jahre 2031 einen möglichen Standort zu haben." Dieser müsse ausgebaut werden, das könne "zwei Jahrzehnte" dauern. Ob dafür Baden-Württemberg in Frage kommt, sei noch unklar, so Untersteller: "Das muss man sehen. Wir stehen noch sehr früh in diesem Verfahren."