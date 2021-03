Für Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) sind die drohenden großflächigen Fahrverbote in Stuttgart ab Juli vom Tisch. Die Corona-Krise führe zu deutlich weniger Verkehrsaufkommen.

"Ich gehe davon aus, dass sich in Stuttgart Fahrverbote wegen Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte damit erledigt haben", sagte Franz Untersteller der "Stuttgarter Zeitung". "Ich hoffe, dass wir jetzt insgesamt um diese Problematik herumkommen."

Seit den verhängten Corona-Kontaktsperren und den flächendeckenden Schließungen von Schulen und Kitas ist auch der Verkehr in der Landeshauptstadt stark zurückgegangen. Viele Menschen arbeiten derzeit im Homeoffice und betreuen ihre Kinder zu Hause. Auch Dienstreisen gibt es kaum noch.

Stickoxidmesswerte sinken derzeit noch nicht

Allerdings lassen sich bis jetzt Spekulationen, die Corona-Krise könne dazu beitragen, die Luftbelastung in Stuttgart zu verbessern, nicht bestätigen. Zwar ist der Straßenverkehr in Stuttgart in den vergangenen beiden Wochen weniger geworden. Die Stickoxidmesswerte sinken aber nicht deutlich, sie schwanken. Kein Wunder, heißt es bei der für die Messungen zuständigen Landesanstalt für Umwelt: Sonniges Wetter habe dazu beigetragen, dass sich Schadstoffe besser in der Luft anreichern. Weniger Verkehr werde zwar zu besseren Schadstoffwerten führen – aber erst langfristig.

Untersteller ist sich aber sicher, dass die Stickoxid-Werte in der Stadt zurückgehen und die EU-Grenzwerte nicht mehr überschritten werden. Damit wären die drohenden großflächigen Fahrverbote für Euro-5-Diesel ab 1. Juli, die die neue Fassung des Luftreinhalteplans des Regierungspräsidum vorsieht, vom Tisch.

Erstes Quartal entscheidend

Bisher gibt es in Stuttgart ein flächendeckendes Verbot für Euro-4-Diesel sowie - seit Jahresbeginn - auch ein Verbot für Dieselfahrzeuge der Euronorm 5 auf bestimmten Strecken. Das mögliche ausgeweitete Fahrverbot ab Juli soll laut Regierungspräsidium für den Talkessel sowie in den Stadtbezirken Bad Cannstatt, Feuerbach und Zuffenhausen gelten - das ist die sogenannte kleine Umweltzone. Aber eben nur, wenn die EU-Werte in den ersten drei Monaten 2020 nicht eingehalten werden. Die Messergebnisse sollen in wenigen Tagen vorliegen.

Weniger Verkehr auch nach der Krise?

Untersteller glaubt jedenfalls, dass die neuen Fahrverbote aufgrund dieser Messwerte nicht kommen werden. Und auch nach der Corona-Krise sei mit einer dauerhaften Reduzierung des Verkehrsaufkommens zu rechnen. "Danach gibt es keinen Weg zurück in die alte Welt", sagte er der "Stuttgarter Zeitung".

So würden Video- und Telefonkonferenzen und das verstärkte Arbeiten im Homeoffice Dienstreisen und den Pendelverkehr reduzieren – mit positiven Folgen für den Klimaschutz und die Schadstoffbelastung der Luft: "Das heißt, dass viele Menschen nicht mehr jeden Tag zu ihrem Arbeitsplatz pendeln und im Verkehr unterwegs sein müssen. Ich bin felsenfest überzeugt, dass das emissionstechnisch positive Effekte haben wird."