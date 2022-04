Ab heute keine Maskenpflicht mehr an Schulen in Baden-Württemberg

Ab heute fällt auch in den Schulen in Baden-Württemberg die Maskenpflicht weg. Das Kultusministerium setzt auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit. Für eine weitere Verpflichtung fehle die rechtliche Grundlage.

Für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte gilt ab sofort, dass sie keine Masken mehr tragen müssen. "Unabhängig davon ist es grundsätzlich aber jeder Person freigestellt, eine Maske zu tragen", erklärte das baden-württembergische Kultusministerium. Wer sie freiwillig tragen wolle, könne dies selbstverständlich weiterhin tun.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Philologenverband Baden-Württemberg kritisierten das Ende der Maskenpflicht. Sie befürchten massive Auswirkungen auf den Unterricht. Der ohnehin schon hohe Unterrichtsausfall werde aufgrund steigender Krankheitszahlen weiter zunehmen, sagte die Landesvorsitzende der GEW, Monika Stein, im SWR. Die Gewerkschaft fordert Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte daher dazu auf, in der Schule weiterhin freiwillig eine Maske aufzusetzen.

Das Ende der Maskenpflicht an den Schulen sorgt für viel Kritik. Aber das Kultusministerium sieht keine Möglichkeit, sie weiterzuführen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Keine rechtliche Grundlage für weitere Maskenpflicht

Anders als im Einzelhandel, wo einige Ladeninhaber bereits angekündigt haben, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, können Schulen keine Maskenpflicht anordnen. In der Schule herrsche Schulpflicht - in die Läden gehe man freiwillig, so das Kultusministerium. Staatliche Eingriffe in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger brauchen nach Angaben des Ministeriums eine Ermächtigungsverordnung, beispielsweise in Form einer Corona-Verordnung.

Die Verpflichtung zu regelmäßigen Coronatests in den Schulen besteht noch bis zu den Osterferien weiter. Danach soll laut jetzigem Stand auch damit Schluss sein.