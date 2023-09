Ende der Freibadsaison: Wo kann man in BW noch schwimmen?

Mit dem Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg naht auch das Ende der Freibadsaison. Doch aufgrund der guten Wetteraussichten bleiben einige Bäder länger offen als geplant.

Mit dem Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg endet in den meisten Städten in Baden-Württemberg auch die Freibadsaison. Doch aufgrund der guten Wetteraussichten bleiben einige Bäder im Land länger offen als geplant. Wir haben den Überblick:

Fast alle Stuttgarter Freibäder sind am Sonntag, 10. September, zum letzten Mal in der Saison geöffnet. Die einzige Ausnahme ist das besucherstärkste Freibad Rosental in Stuttgart-Vaihingen. Denn dort verlängern die Stuttgarter Bäder den Betrieb wegen des anhaltend warmen Wetters um zwei weitere Tage bis einschließlich 12. September. Danach werden die Freibäder winterfest gemacht und das Personal beginnt mit der Inbetriebnahme der Hallenbäder, die am Dienstag, 19. September, öffnen sollen.

In Karlsruhe ist der Besuch der Freibäder nur noch bis zum Wochenende möglich. Danach werde geschlossen, heißt es von der Stadt. Wer dann noch schwimmen möchte, muss ins Umland ausweichen. So bleibt das Freibad SaSCH! in Bruchsal bis zum 17. September offen. Das Natura-Bad in Rastatt bleibt sogar noch bis Ende September geöffnet. Auch die Stadtwerke Baden-Baden wollen das gute Wetter nutzen: Sie haben die Öffnungszeiten der städtischen Bäder bis zum 17. September verlängert.

Das Tübinger Freibad verlängert seine Saison und bleibt bis zum 24. September geöffnet. Das Reutlinger Wellenfreibad schließt schon eine Woche früher, am 17. September.

Die Badesaison in den Mannheimer Freibädern endet am 10. September. Am 11. September findet im Freibad Sandhofen ein Hundeschwimmen statt. Dabei dürfen Hunde das Freibad erkunden und sich im Nichtschwimmerbecken austoben. Wer danach noch im Freien schwimmen gehen will, kann in das Tiergartenbad nach Heidelberg ausweichen. Das Tiergartenbad geht nach einer kurzen Schließpause am 13. September in die Nebensaison und bleibt bis einschließlich 24. September jeweils von 13:30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Auch in Freiburg endet die Freibadsaison regulär am Sonntag, 10. September. Doch auch hier gibt es eine Ausnahme: Das Strandbad bleibt sogar bis zum 30. September geöffnet. Die Öffnungszeiten sind jedoch vom Wetter abhängig - wenn es doch zu kalt und regnerisch wird, schließt das Strandbad früher. Die Hallenbäder sind ab dem 11. September geöffnet.

Die diesjährige Badesaison in den Konstanzer Strandbädern geht ebenfalls am Sonntag, 10. September, zu Ende. Grundsätzlich sind die Strandbäder an den Ufern des Bodensees rund um die Uhr geöffnet, eine Badeaufsicht ist jedoch nur während der Saison von 11 bis 19 Uhr anwesend.

Im Freibad Gesundbrunnen in Heilbronn endet die Badesaison am Sonntag, 10. September, ebenfalls mit einer besonderen Aktion für Vierbeiner. Bis 13 Uhr ist das Freibad regulär geöffnet, um 15 Uhr startet das Hundeschwimmen. Wer danach noch im Freien schwimmen will, kann in das Ernst-Freyer-Freibad nach Neckarsulm ausweichen. Wegen des guten Spätsommerwetters wurden die Öffnungszeiten dort bis zum 17. September verlängert. Ebenfalls bis zum 17. September geöffnet bleibt das Kocherfreibad in Künzelsau (Hohenlohekreis).