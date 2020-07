Der Bundesrat hat am Freitag dafür gestimmt, die Kastenhaltung von Schweinen in engen Gattern weitgehend zu verbieten. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) spricht von einem schwarzen Tag für die bäuerlichen Familienbetriebe. Die Neu-Regelung ziehe hohe Umbaukosten nach sich und benachteilige die Betriebe im Land gegenüber der Agro-Industrie in Norddeutschland. Auch der Landesbauernverband befürchtet, dass nun vermehrt kleine Betriebe aufgeben müssen und so der Strukturwandel beschleunigt wird. Die baden-württembergische Landesregierung enthielt sich bei der Abstimmung, weil sich CDU und Grüne in der Frage nicht einig waren.