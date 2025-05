Der Karlsruher Energiekonzern EnBW hat auf seiner Hauptversammlung die Pläne für die Zukunft vorgestellt. Dazu gehören Rekordinvestitionen in Milliardenhöhe.

Bis 2030 will die EnBW mehr als 40 Milliarden Euro in Netze und Erzeugung stecken. Das hat der Konzern bei seiner Hauptversammlung bekannt gegeben. Es handele sich um das größte Investitionsprogramm in der Unternehmensgeschichte, so die EnBW.

EnBW investiert Milliarden für Wind, Solar und Gas

Das Geld soll unter anderem in neue Wind- und Solaranlagen sowie in wasserstofffähige Gaskraftwerke fließen. Diese Anlagen springen ein, wenn Wind und Sonne ausbleiben. Für die Finanzierung will die EnBW im Laufe des Jahres eine Kapitalerhöhung auf den Weg bringen. Der Umbau des Energiesystems in der Energiewende sei noch nicht abgeschlossen, so der Vorstand. Der Energieversorger fordert entsprechende Rahmenbedingungen von der Politik, um die teuren Maßnahmen finanzierbar zu machen.

EnBW blickt positiv in die Zukunft

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die EnBW ein leichtes Wachstum. Wegen des guten Ergebnisses im vergangenen Jahr steigt die Dividende. Das Land sowie oberschwäbische Landkreise als Anteilseigener bekommen sieben Prozent mehr pro Aktie.