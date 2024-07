per Mail teilen

Am Donnerstag sind die Fußballnationalmannschaften von Deutschland und Spanien in Stuttgart angereist. Am Freitag findet dort das Fußball-EM-Viertelfinale zwischen den beiden Teams statt. Für manche ist es schon ein vorgezogenes Finale, denn beide Mannschaften haben bislang im Turnier einen glänzenden Auftritt hingelegt.