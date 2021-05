Väter in Baden-Württemberg haben 2020 nur wenig Elternzeit in Anspruch genommen. Bundesweit liegen sie mit den Bundesländern Bayern und Thüringen mit jeweils 3,1 Monaten ganz hinten, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 3,7 Monaten Elternzeit. Frauen hingegen nehmen 14,5 Monate in Anspruch. Bremer Väter führen die Statistik an: Sie bezogen im Durchschnitt 5,4 Monate Elterngeld. Danach folgten die Väter aus Berlin mit 4,9 Monaten und Nordrhein-Westfalen mit 4,3 Monaten. Insgesamt machten im vergangenen Jahr über 460.000 Väter vom Elterngeld Gebrauch. Das entspricht etwa 25 Prozent der Menschen, die Elterngeld beziehen. Im Vergleich zu 2015 - damals noch 21 Prozent - wird dieses Angebot mittlerweile häufiger genutzt. Trotzdem planen Väter vergleichsweise kurze Auszeiten vom Beruf. Rund 72 Prozent nutzten nur die minimale Bezugsdauer von zwei Monaten. Im Vergleich dazu beantragen 62 Prozent der Mütter eine Bezugsdauer von zehn bis zwölf Monaten. Eltern, deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 geboren wurden, können für bis zu insgesamt 36 Monate das sogenannte Elterngeld Plus beantragen.