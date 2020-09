Vielen Eltern bringen den Nachwuchs in Zeiten von Corona lieber mit dem Auto zur Schule - und das sorgt oft für Chaos. So auch an der Merzschule in Stuttgart. Rektor Frederik Merz hat dennoch Verständnis.

Sendung am Mi , 23.9.2020 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW