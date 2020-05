Nach dem Stillstand der vergangenen Wochen an den Flughäfen in Baden-Württemberg gehen die Betreiber davon aus, dass schon bald wieder ein normaler Flugbetrieb stattfinden wird. In Stuttgart, Friedrichshafen und Karlsruhe/Baden-Baden sind die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen bis jetzt jedoch unterschiedlich umgesetzt worden. mehr...