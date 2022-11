Elterninitiative will Volksbegehren für G9 in BW

Das "Turboabitur" nach acht Jahren ist in Baden-Württemberg immer noch die Regel. Eine Elterninitiative strebt nun ein Volksbegehren für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium an.

Eine Gruppe von Eltern will das Abitur in neun Jahren (G9) wieder zum Standard an staatlichen Gymnasien in Baden-Württemberg machen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat die Initiative "G9 jetzt" am Donnerstag als Volksantrag beim Landtag eingereicht.

39.000 Unterschriften notwendig

Ein Sprecher des Landtags bestätigte dem SWR, dass der Gesetzentwurf eingegangen ist. Man prüfe derzeit, ob der Entwurf die formalen Voraussetzungen erfüllt. Die Initiative möchte am 11. November mit dem Sammeln von Unterschriften für den Antrag beginnen. Mit einem Volksbegehren können Bürgerinnen und Bürger eine Volksabstimmung anstoßen.

Damit über den Gesetzentwurf im Landtag beraten wird, braucht die Elterninitiative innerhalb eines Jahres die Unterschriften von 0,5 Prozent aller Wahlberechtigten. In Baden-Württemberg wären das rund 39.000 Unterschriften.

Koalitionsvertrag sieht Beibehaltung von G8 vor

Derzeit müssen Schülerinnen und Schüler an Gymnasien in der Regelzeit von acht Jahren ihr Abitur ablegen. Der Wechsel zu G8 wurde im Schuljahr 2012/2013 unter der Landesregierung von Grünen und SPD eingeführt. G9 gibt es nur noch als Modellprojekt an insgesamt 43 staatlichen Schulen im Land und an einigen Privatschulen. Die grün-schwarze Landesregierung hat sich im Koalitionsvertrag auf eine Beibehaltung von G8 als Regelform verständigt. Die Elterninitiative möchte sie nun durch den Volksantrag zu einem Wechsel auf G9 zwingen.

Schopper: An vielen Gymnasien bereits G9 möglich

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) hielt den Kritikern des sogenannten Turboabiturs nach acht Jahren entgegen, es gebe genügend Wahlmöglichkeiten: "Wir haben in Baden-Württemberg ein flächendeckendes Angebot, um in neun Jahren zum Abitur zu gelangen." Allein an 223 beruflichen Gymnasien sei dies möglich, hinzu kämen noch neun Gemeinschaftsschulen mit gymnasialer Oberstufe. Auch an den mehr als 50 Waldorfschulen im Land machen die Schülerinnen und Schüler in der Regel ihr Abitur nach neun Jahren.