Baden-Württemberg zählt zu den Bundesländern mit den höchsten Anteilen an Elektroautos und Plug-in-Hybriden. Das zeigen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes. Demnach gehören im Land fast 1,1 Prozent aller Autos zu dieser Kategorie. Einen höheren Anteil gibt es nur in Hamburg mit über 1,2 Prozent. Die niedrigsten Anteile gibt es in Sachsen-Anhalt mit 0,39 Prozent, Mecklenburg-Vorpommern mit 0,41 und Sachsen mit 0,49 Prozent. Der deutsche Durchschnittswert liegt bei 0,87 Prozent. Damit ist etwa jeder 116. Pkw ein Elektroauto oder Plug-in-Hybrid. In Hamburg ist es einer von 80. Insgesamt steigt die Zahl der Elektroautos gerade - auch weil der Kauf gefördert wird. Bundesweit waren zum 1. Oktober 221.968 reine Elektroautos und 194.789 Plug-in-Hybride zugelassen.