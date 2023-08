Zu einem kühlen Getränk gehören für viele Menschen Eiswürfel. Die produziert unter anderem eine Firma bei Pforzheim - und stillt damit eine riesige Nachfrage.

In Birkenfeld werden Eiswürfel in verschiedenen Formen und Größen produziert und zwar im großen Stil. Etwa 150 Tonnen Eiswürfel am Tag produziert die Firma. Carsten Schweitzer hat sie 2003 mit seinem Vater gegründet. Die Firma war damals eine der ersten in Deutschland.