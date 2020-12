Eisenmann verteidigt Rückkehr zu Ferienstart am 23. Dezember

Nach dem Hin und Her um den Beginn der Weihnachtsferien in Baden-Württemberg hat Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) den Plan der Landesregierung, die Ferien nicht zu verlängern, verteidigt. Gegenüber dem SWR begründete sie am Donnerstag den Entschluss unter anderem mit Betreuungsproblemen bei jüngeren Kindern.