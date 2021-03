per Mail teilen

Die gescheiterte Spitzenkandidatin der baden-württembergischen CDU, Susanne Eisenmann, will sich beruflich neu orientieren.

Die Spitzenkandidatin der CDU in Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, hängt nach der verlorenen Landtagswahl die Politik an den Nagel. Dies bestätigte ihr Sprecher gegenüber dem SWR. Sie stehe auch für kein Regierungsamt zur Verfügung, sollte es erneut zu einer Grün-Schwarzen Koalition kommen, so der Sprecher weiter.

Bereits am Wahlabend hatte Eisenmann angekündigt, die Verantwortung für die Wahlschlappe der CDU in Baden-Württemberg zu übernehmen und für kein Parteiamt mehr zur Verfügung zu stehen. Es war unklar geblieben, ob sie weiterhin politisch aktiv bleiben wolle. Ihr Amt als Kultusministerin werde sie aber bis zum Antritt der neuen Regierung weiterführen, so der Sprecher.

Mehr dazu in Kürze.