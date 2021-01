Schulen und Kitas bleiben vorerst geschlossen. Dafür wirbt Bildungsministerin Eisenmann bei der GEW-Schulleitungs-Tagung um Verständnis. Die Schulleiter fordern mehr Entlastung.

Baden-Württemberg verzichtet nach dem Ausbruch einer Coronavirus-Mutation in einer Freiburger Kita auf eine frühere Öffnung von Kitas und Grundschulen. Dies entschied die Landesregierung am Donnerstag. Am Freitag warb Landeskultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) deshalb bei den Schulleitungen um Verständnis. Anlass war eine Online-Tagung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), an der rund 350 Schulleitungen aller Schularten aus dem Land teilnahmen.

"Das Tempo macht Corona"

"Wir gehen davon aus, dass wir noch gemeinsam Geduld brauchen", sagte Eisenmann. Es werde noch Wochen dauern, bis die von allen gewünschte Normalität zurückkehre. "Das Tempo macht Corona - und nicht wir", so Eisenmann. Vor der Entscheidung hatte Eisenmann noch davor gewarnt, aus den Corona-Fällen in der Freiburger Kita "vorschnelle Konsequenzen" zu ziehen. Die Kultusministerin drängte massiv auf eine Öffnung ab dem 1. Februar.

Bei der GEW betonte Eisenmann erneut die Vorteile von Präsenzunterricht - sofern die Infektionszahlen das zuließen. "Je mehr Präsenz, desto besser", so die CDU-Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg. Die Begeisterung für das aufwendige System des Wechselunterrichts an Schulen könne sie nicht nachvollziehen.

GEW: Wo bleiben die Konzepte für die nächsten 22 Schulwochen?

Die Bildungsgewerkschaft hingegen erwartet vom Kultusministerium klare Konzepte für alle Schularten bis zu den Sommerferien und mehr Unterstützung für die Schulleitungen. "Wir haben in diesem Corona-Schuljahr noch 22 Schulwochen und viele ungelöste Probleme vor uns", so die stellvertretende Landesvorsitzende der GEW, Ricarda Kaiser, in einer Pressemitteilung. "Warum ignoriert die Landesregierung seit Monaten die GEW-Vorschläge?", so Kaiser.

Möglich wären beispielsweise eine Unterstützung der Lehrkräfte durch Studierende oder die Absage von unnötigen Tests.

Brand: Schulleitungen bis zum Sommer freistellen

"Schulleitungen sind seit März 2020 im Dauerstress und brauchen mehr Planungssicherheit", so GEW-Vize Kaiser. Nach Überzeugung des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) könnten Schulleitungen unter anderem entlastet werden, wenn sie bis zu den Sommerferien freigestellt werden. "Der Schulleiter ist zum Kommunikator geworden, er muss leiten, planen und vermitteln", sagte VBE-Landeschef Gerhard Brand. "Er muss dafür sorgen, dass die Veränderungen in der Coronakrise auch akzeptiert werden, sonst ist Feuer unterm Dach." Brand plädiert deshalb, den Unterricht nur auf die Kernbereiche der Fächer zu konzentrieren.

Planungssicherheit besteht nun vorerst bis nach den Fasnachtsferien am 21. Februar. GEW-Landeschefin Monika Stein zufolge könnten nun bis nach der Fasnetspause gute Konzepte für Wechselunterricht und ein besserer Schutz in Kitas und Schulen vorbereitet werden.

Planungssicherheit sei schwierig, wenn sich die Umstände so häufig und kurzfristig änderten. Kultusministerin Eisenmann plädiert dafür, dass verlässlicher Infektionsschutz mit Planungssicherheit gekoppelt werde. Man solle sich nicht nur an Zahlen wie den Sieben-Tage-Inzidenzen zu orientieren. "Das reine starre Festhalten an reinen Zahlen ist halt relativ schwierig, denn was mache ich, wenn diese Zahlen schwanken?", fragt Eisenmann.

Eisenmann will seit langem Schul- und Kitaöffnungen

Ministerin Eisenmann wollte Kitas und Grundschulen im Sinne der Kinder eigentlich schon nach den Weihnachtsferien öffnen - "unabhängig von den Inzidenzen". Eine Öffnung war ursprünglich für den 18. Januar angedacht, doch diese hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wegen zu hoher Infektionszahlen verhindert.