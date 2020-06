Kultusministerin Eisenmann wehrt sich gegen den Vorwurf mangelhafter Kommunikation ihres Ministeriums. Eltern- und Gewerkschaftsvertreter hatten scharfe Kritik geäußert, die die Ministerin nicht nachvollziehen kann.

Vor allem mangelnde Kommunikation in Zeiten der Corona-Krise haben Eltern- und Lehrerverbände sowie Bildungsgewerkschaften zuletzt immer wieder kritisiert. Ihre Mitarbeiter und ihr Amstchef hätten im Zwei-Tage-Rhythmus Gespräche sowie große Video- oder Telefonschalten mit den Beteiligten, so die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann im Interview mit dem SWR. Man könne zwar immer noch besser werden und arbeite deshalb auch kontinuierlich an der Kommunikation.

Dennoch verteidigte die CDU-Politikerin ihr Ministerium: "So viele Gespräche und Abstimmungen wie hier erfolgen, macht glaub ich kein anderes Haus." Deshalb tue sie sich "ein bisschen schwer" mit dieser Kritik, die sich immer gut verkaufen lasse, weil man dann in den Medien laufe. Dafür habe sie Verständnis, das gehöre zum Geschäft dazu - aber die Kritik sei "schlicht falsch".

Muss sich gegen heftige Kritik wehren: Kultusministerin Susanne Eisenmann Imago imago images / Arnulf Hettrich

"Wir haben immer noch Corona-Bedingungen. Und solange ich 1,5 Meter Abstand einhalten muss, kann ich keinen Normalbetrieb machen, weil ich nicht zeitgleich alle Schülerinnen und Schüler in die Schule lassen kann." Susanne Eisenmann, Kultusministerin Baden-Württemberg (CDU)

Schulen Coronabedingt weit vom Regelbetrieb entfernt

Nach den Pfingstferien hat jetzt die Schule für die meisten Schüler in Baden-Württemberg wieder begonnen, doch normalen Unterricht wird es Wegen des Coronavirus weiterhin nicht geben. Von einer Rückkehr zum Regelbetrieb kann keine Rede sein. Jede Schule verfährt anders mit den Präsenzzeiten der Schüler, abhängig von den räumlichen Möglichkeiten vor Ort und natürlich auch von den einsatzbereiten Lehrkräften. Laut Eisenmann gehören rund 20 Prozent der Lehrer in Baden-Württemberg zu Risikogruppen, die nicht in die Schule kommen können. Entsprechend der Bedingungen vor Ort sehen die Stundenpläne an den Schulen im Land äußerst unterschiedlich aus. Für viele Schüler ist es lediglich eine Tage- oder Stundenweise Rückkehr in die Klassenräume. Entsprechend groß ist die Verunsicherung bei Eltern, Schülern, aber auch beim Lehrpersonal selbst.

Grundschulen und Kitas sollen vollumfänglich öffnen

Eisenmann kündigte noch für diese Woche ein Konzept an, wie ab Ende Juni Grundschulen und Kitas vollumfänglich geöffnet werden können Bei den jüngeren Schülern bis zehn Jahre sei es inzwischen wissenschafltich belegt, dass sie für das Infektionsgeschehen wenig Bedeutung hätten. Bei Kindern, die älter sind, sei jedoch nach wie vor eine hohe Infektionsgefahr vorhanden, so Eisenmann weiter.

Kurzfristige Kommunikation als Kritikpunkt

Der Vorsitzende des Bundeselternrates, Stephan Wassmuth, hat das Vorgehen des Kultusministeriums von Baden-Württemberg in der Corona-Krise am Montag in SWR Aktuell scharf kritisiert: "Man hat immer das Gefühl, dass die Schreiben aus den Ministerien - aus dem Kultusministerium in dem Fall - sehr kurzfristig kommen: am besten freitagnachmittags, das wird dann irgendwann weitergeleitet und montags soll alles funktionieren. Das kann natürlich in der Praxis so nicht laufen.“, sagte Wassmuth.

So habe auch er entsprechende Erfahrungen als Vater von drei schulpflichtigen Kindern gemacht. "Die Informationen, die von den Schulen kommen, sind teilweise völlig unterschiedlich. Bei den einen ist sehr, sehr gut informiert worden, sodass man mit im Boot ist und zumindest das Gefühl hat, man wird wahrgenommen und man spricht mit den Eltern, Schülerinnen und Schülern, und es gibt andere Schulen, da passiert gar nichts." Diese Uneinheitlichkeit ist Wassmuth zu Folge das Ergebnis einer schwachen Führung durch das Kultusministerium unter der Leitung von Ministerin Susanne Eisenmann zurückzuführen, aber auch auf sehr unterschiedliche Voraussetzungen an den Schulstandorten selbst.

"Im Moment sind das aus unserer Sicht immer alles Einzelleistungen der jeweiligen Schulleitungen, die auch wirklich zu loben sind, aber jeder macht da seine eigene Sache." Stephan Wassmuth, Vorsitzender des Bundeselternrates

Auch jetzt, da in Baden-Württemberg ein eingeschränkter Regelbetrieb beginnt, sei die Funktionsfähigkeit der Schulen sehr standortabhängig, so Wassmuth weiter. Je nach Schulgebäude und Einsatzfähigkeit des Kollegiums vor Ort würden sich die Möglichkeiten unterscheiden. An manchen Schulen gäbe es die Möglichkeit, Pausenräume zu gestalten - andere Schulen seien abhängig von Abordnungen, wenn zu viele eigene Lehrkräfte zu Risikogruppen gehören. "Da wäre es zumindest schön gewesen, man hätte von Seiten des Kultusministeriums vorher gewisse Rahmenkonzepte herausgegeben, bei denen man eine Linie hat, an der man sich orientieren kann", sagte der Bundeselternratsvorsitzende.