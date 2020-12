Erst sollten die Ferien verlängert werden, dann kippte die Landesregierung den Plan und kehrte zurück zum ursprünglichen Ferienstart. Für die baden-württembergische Kultusministerin auch weiterhin die richtige Entscheidung.

Der Beginn der Weihnachtsferien hat in der baden-württembergischen Politik für ein Hin und Her gesorgt. Zunächst sollte nach einem Beschluss von Bund und Ländern der erste Ferientag auf den 19. Dezember vorverlegt werden. Dann jedoch gelang es der Landesregierung nicht, sich auf eine entsprechende Regelung zu einigen, sodass sie zum ursprünglich geplanten Start am 23. Dezember zurückkehrte. Eine Entscheidung, die für scharfe Kritik von Lehrer-Gewerkschaften und der Opposition sorgte.

Eisenmann wehrt sich gegen Kritik

Laut Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hingegen war die Rückkehr zum ursprünglichen Plan die richtige Maßnahme. Im SWR-Interview verteidigte sie am Donnerstag die Entscheidung. Für jüngere Kinder gäbe es das Problem der Betreuung, bei älteren Kindern sei unklar, ob sie die zusätzlichen Ferien tatsächlich zuhause verbringen oder nicht eher in Einkaufszentren und Innenstädte gehen. "Und deshalb glaube ich, dass Schule und Bildung ein gutes Angebot ist und die Ferien deshalb eigentlich ab dem 23.12., so wie es immer vorgesehen war, durchaus richtig beginnen", sagte Eisenmann. Darüber hinaus sei das Vorgehen in den Ländern abgestimmt und es herrsche Einigkeit bei Kultusministerinnen und Kultusministern.

In der Weihnachtswoche: Keine Präsenzpflicht für Schüler

Statt verlängerter Ferien gilt in der Woche vor Weihnachten: Schüler der Klassenstufen 1 bis 7 sollen am 21. und 22. Dezember in die Schule kommen können. An diesen Tagen besteht aber keine Präsenzpflicht. Für Schüler ab der Klassenstufe 8 soll es an den beiden Tagen Fernunterricht geben. Schulen, die die beweglichen Ferientage nutzen wollen, um die Weihnachtsferien früher beginnen zu lassen, steht dies selbstverständlich frei, so die Landesregierung in einer Mitteilung in der vergangenen Woche.

Fernunterricht in Corona-Hotspots

Zusätzlich zu den Regelungen für die Weihnachtswoche hat sich die Landesregierung auf einen Fahrplan für Schulen in Corona-Hotspots festgelegt: In Stadt- oder Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 300 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner steigt, sollen Schüler ab Klasse 8 verpflichtend in den Fernunterricht wechseln. Jedoch gibt es Ausnahmen für Abschlussklassen und sonderpädagogische Angebote. Bereits am Mittwoch hatte das Kultusministerium alle Schulen in den Land- und Stadtkreisen darüber informiert. Die Maßnahme gilt ab spätestens Montag, den 14. Dezember 2020.