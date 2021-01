Leicht hat sie es nicht: Eltern haben Corona-Frust. Gewerkschaften meckern, und in der Regierung hat sie einen schweren Stand. Für die ambitionierte Kultusministerin Eisenmann läuft es vor der Landtagswahl nicht rund.

Und wieder nichts. Man konnte sich gut vorstellen, was Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dachte, als Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag die fortgesetzte Schließung von Kitas und Grundschulen verkündete. Amüsiert dürfte sie nicht gewesen sein.

Seit Wochen hagelt es Kritik an der Frau, die für die Zukunft der kleinen und größeren Kinder mitverantwortlich ist. Seit Wochen steckt sie schwere verbale Breitseiten ein von Lehrern und Eltern, die ihren Corona-Frust an ihr auslassen und die eine sichere Perspektive fordern für ihre Kinder, für die Betreuung und die Bildung.

Schulen bleiben in Pandemie geschlossen

Eisenmann weiß das, sie drängt deshalb vehement darauf, die Kitas und Grundschulen zu öffnen - und musste am Donnerstag nun erneut gegenüber Kretschmann zurückstecken. Als Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl kann ihr das nicht gefallen, schließlich hat sie als Kretschmann-Rivalin große Pläne, nichts weniger als Ministerpräsidentin will sie werden.

Und dann war es bei der Pressekonferenz am Donnerstag auch deutlich ersichtlich, was Eisenmann von Kretschmanns Worten hielt. Er sei mit der Kultusministerin "übereingekommen" formulierte der, den es im Landtagswahlkampf trotz seiner Popularität zu schlagen gilt. Augenblicke später betonte Eisenmann sichtlich angesäuert, der Ministerpräsident habe entschieden. Sie forderte einen Sonderstatus für Kinder in der Pandemie und zeigte sich enttäuscht über den Beschluss: "Ich hätte mir eine differenzierte Vorgehensweise gewünscht."

Eisenmann im SWR-Interview unzufrieden

Später am Abend unterstrich Eisenmann im SWR ihre Haltung: "Ministerpräsident Kretschmann kam zu der Einschätzung, dass wir die Schulen und Kitas bis auf Weiteres geschlossen halten. Ich persönlich hätte mir sehr gut vorstellen können, Kitas und Grundschulen schrittweise zu öffnen." Deutlicher geht's kaum.

Was aber bedeutet das alles für Eisenmanns politische Ambitionen? Sie selbst sagte im SWR, dass es nicht darum gehe, sich nicht durchgesetzt zu haben. Sie habe als Kultusministerin eine Verantwortung gegenüber Eltern und Kindern. "Wir werden gemeinsam darum ringen, baldmöglichst in Kitas und Grundschulen wieder Bildung und Betreuung anbieten zu können. Das ist ein Versprechen an Eltern und Kinder", so Eisenmann.

Für Edda Markeli, landespolitische Korrespondentin des SWR, hat Eisenmann am Donnerstag eine "Niederlage" erlitten. Ihrer Meinung nach mit Ansage. Die Infektionszahlen seien nach wie vor zu hoch, sie habe sich deshalb gar nicht durchsetzen können. Markeli sagt aber auch, dass Eisenmann sich mit provokanten Aussagen wie zuletzt der mit schnellen Schulöffnungen Profil verschaffen möchte. Gelungen sei ihr das nur teils. Zwar wäre sie in den Schlagzeilen gewesen, sie hätte aber auch viele gegen sich aufgebracht.

Klar ist: Ziemlich genau zwei Monate vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg musste Eisenmann am Donnerstag erneut in den sauren Apfel beißen. Viel Zeit bleibt der 56-Jährigen nicht mehr, um eine drohende Wahlniederlage zu verhindern.

Schwierige Lage vor der Landtagswahl

Ihre persönlichen Umfrage-Werte im Vergleich zu Kretschmann sind kaum erbaulich. Bekannt ist sie für ihr strategisches Gespür und ihre Professionalität ebenso, wie sie für ihre herbe Umgangsart gefürchtet ist. Kretschmann ist sehr populär - das ist für Eisenmann ein Problem. Hinzu kommt, dass eine Deutschlandkoalition mit SPD und FDP nach der Wahl am 14. März angesichts der Sympathiewerte anderer Parteien für die "Ampelvariante" eher unwahrscheinlich ist. Da können nur Erfolgsnachrichten helfen. Aber die blieben auch am Donnerstag aus.