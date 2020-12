Die baden-württembergische Kultusministerin wirbt für die Wiederöffnung von Grundschulen nach den Weihnachtsferien. Präsenzunterricht sei durch nichts zu ersetzen.

Nach dem 10. Januar könnten Grundschulen und Kitas wieder öffnen. Dafür will sich die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) einsetzen. Bereits seit Mitte Dezember sind zahlreiche Schüler und Schülerinnen in den Weihnachtsferien, früher als gewohnt. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen wurden verschiedene Bildungseinrichtungen im Land vorzeitig geschlossen. Zuvor gab es bereits Kritik am nicht-strategischen Vorgehen des Kultusministeriums im Umgang mit dem Infektionsgeschehen an Schulen.

Kurz vor Weihnachten informierte Eisenmann die Schulen nun über das weitere Vorgehen. "Ich gehe davon aus und werbe sehr dafür, dass wir Kitas und Grundschulen in jedem Fall wieder in Präsenz öffnen und auch Klasse 5, 6 und 7 sowie die Abschlussklassen im Blick haben - unabhängig von den Inzidenzzahlen", sagte Eisenmann am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Gerade mit kleineren Kindern in der Grundschule sei digitaler Unterricht im Grunde nicht möglich.

Präsenzunterricht in jedem Fall

Schule gebe Kindern und Jugendlichen laut Eisenmann gerade in der schwierigen Pandemie-Situation Struktur und Halt. Von einer Verlängerung der Weihnachtsferien halte sie nichts. Konkretere Informationen zum weiteren Vorgehen könne sie jedoch erst nach der Konferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin am 5. Januar machen. Bereits vor dem Lockdown hatte sich Eisenmann im Interview mit dem SWR zuversichtlich über einer Wiederöffnung nach den Weihnachtsferien geäußert. Gleichzeitig hatte sie ihren Wechselkurs in den vergangenen Wochen verteidigt.

"Unser grundsätzliches Ziel ist, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten. Der Lernerfolg ist im Präsenzunterricht am größten. Zudem dürfen wir soziale und psychologische Aspekte nicht vergessen" Susanne Eisenmann (CDU), Kultusministerin Baden-Württemberg

Noten zum Halbjahr erst ab Februar

Die Halbjahreszeugnisse soll es außerdem später geben, ergänzte Eisenmann. Da zwischen dem 16. und 23. Dezember kein Unterricht stattfand und Klassenarbeiten nicht geschrieben wurden, könne die Ausgabe auch noch im Februar erfolgen. Ein entsprechendes Schreiben ließ sie Schulen in den vergangenen Tagen zukommen. Auch bei der Anmeldung an weiterführenden Schulen will die Kultusministerin den Eltern entgegenkommen, heißt es. Demnach soll die Anmeldung digital oder per Telefon möglich sein.