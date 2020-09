Im Streit um die Fördermittel, mit denen der Bund die Ganztagesbetreuung für Grundschüler unterstützen will, hat die baden-württembergische Kultusministerin Eisenmann die Haltung des Landes verteidigt.

Susanne Eisenmann (CDU) will, dass die Verwaltungsvereinbarung, mit der die Finanzhilfen geregelt werden sollen, ausgeweitet wird. Der Bund will nämlich nur Ganztagesangebote fördern, die die Grundschulen selbst anbieten. Die Kultusministerin möchte aber auch die offenen und flexiblen Betreuungsangebote im Land anerkannt sehen. Dazu gehören Angebote von Musik- und Sportvereinen, die die Gemeinden vor Ort organisieren.

Solange der Bund das nicht ebenfalls als Betreuung anerkennt, will sie die Zustimmung Baden-Württembergs verweigern. Damit ist aber auch der Zugriff der anderen 15 Bundesländer auf die Fördermittel blockiert. Insgesamt geht es um 750 Millionen Euro, davon sind knapp 100 Millionen Euro für Baden-Württemberg bestimmt.

Scharfe Kritik an Eisenmanns Haltung

Die Landesvorsitzende der Grünen, Sandra Detzer, nennt Eisenmanns Vorgehen verbohrt und rückwärtsgewandt. Nachmittagsbetreuung, wie die CDU sie wolle, sei keine Bildung.

Ähnlich klingt es bei der Opposition. Eisenmann wehre sich mit Hand und Fuß gegen mehr Qualität bei der Ganztagesbetreuung, sagte der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Andreas Stoch.

Auch die Bildungsgewerkschaft, GEW, und ihre baden-württembergische Vorsitzende, Doro Moritz, gehen davon aus, dass die schulischen Ganztagesangebote sinnvoller sind als die derzeitigen, flexiblen Systeme. Das seien pädagogische Auslaufmodelle. Mit der Ablehnung schade die Landesregierung den 1,5 Millionen Schulkindern im Land und ihren Eltern.

Streit auch zwischen den Koalitionspartnern Grün und Schwarz

Die Kultusministerin beharrt darauf, dass die flexible Ganztagesbetreuung im Koalitionsvertrag mit den Grünen festgeschrieben ist. Das Land müsse mit dem Bund einen Kompromiss finden.

Dafür wäre das Staatsministerium von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zuständig, das auch die Verhandlungen mit Berlin geführt hat. Von dort heißt es allerdings in einem Brief an Eisenmann: Das Ganztagesangebot in Baden-Württemberg soll angepasst werden an die Vorgaben des Bundes.