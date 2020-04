per Mail teilen

Wer wird Kanzlerkandidat bei der Union? Während die CDU dieser Frage eher aus dem Weg zu gehen scheint, hat einem Medienbericht zufolge die baden-württembergische Kultusministerin einen klaren Favoriten. Auch wenn der sich noch ziert.

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat sich für Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) als Kanzlerkandidaten der Union ausgesprochen. Eisenmann, ihrerseits Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, hält ihn für die bestmögliche Wahl, wie sie dem "Südkurier" in der Samstagsausgabe sagte.

Susanne Eisenmann will Markus Söder als Kanzlerkandidaten dpa Bildfunk picture alliance / Bernd von Jutrczenka, Tom Weller / dpa (Montage SWR)

Die Ministerin lobte vor allem sein Auftreten während der Corona-Krise. Der bayerische Ministerpräsident steche mit klarer Führung, klaren Konzepten und klarer Haltung hervor, sagte Eisenmann. Söder habe den Mut, auch Unangenehmes zu begründen. "Es ist die Zeit, in der man Antworten geben muss. Das tut er. Deshalb überzeugt er auch in der CDU", urteilte sie. Bereits am Donnerstag sagte Eisenmann im SWR-Interview: "Man muss schon sagen, dass Markus Söder im Vergleich zu allen anderen Ministerpräsidenten wirklich eine herausragende Rolle spielt." Er nehme eine Führungsrolle ein.

Kanzler-Frage in der Union noch unbeantwortet

Die Kanzler-Frage ist in der Union noch ebenso unbeantwortet wie der Posten des CDU-Vorsitzenden nach dem Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer. Um den CDU-Vorsitz bewerben sich Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Der Sieger kann sich durchaus Hoffnungen auf eine Kanzlerkandidatur machen.

CDU-Vorsitzender kann Söder als CSU-Politiker nicht werden, wohl aber Kanzlerkandidat für die Union. Auch wenn er bisher bei dieser Frage abwinkt: In der Vergangenheit hatte er mehrfach klargemacht, dass er keine Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur habe. Ob er sich das noch anders überlege, wisse Eisenmann nicht. Er sei aber eine Option, die sie begrüßen würde.