Seit Montag sind die ersten Grundschüler in Baden-Württemberg wieder im Präsenzunterricht. Nun fordert Kultusministerin Eisenmann auch die weiterführenden Schulen bald wieder zu öffnen - und das, obwohl die Infektionszahlen aktuell steigen.

CDU-Spitzenkandidatin und Kultusministerin Susanne Eisenmann will trotz der wieder steigenden Corona-Zahlen auch die weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg bald wieder öffnen. "Für die Schulen sollten wir uns zutrauen, ab 8. März die nächsten Schritte zu gehen. Und zwar in den Grundschulen, aber auch in den weiterführenden Schulen", sagte Eisenmann dem "Mannheimer Morgen" (Samstagsausgabe). Eine umfassende Teststrategie mache auch hier schrittweise Öffnungen mit reduzierten Schülerzahlen im Schulgebäude möglich.

Eisenmann: "Nichts ist so gut wie Präsenzunterricht."

In den Grundschulen müsse es ebenfalls mit Hilfe von Schnelltests "baldmöglichst" wieder nur Präsenzunterricht geben, erklärte die Ministerin. Seit vergangenem Montag ist in den Grundschulen wieder abwechselnd Präsenz- und Fernunterricht möglich. Eisenmann sagte zudem: "Wir wollen auch an den weiterführenden Schulen mit Wechselunterricht einsteigen." Auch da wollten die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern eine Perspektive. "Nichts ist so gut wie Präsenzunterricht."

Eisenmann verweist auf neue Testmöglichkeiten

Eisenmann verwies auf die nächste Bund-Länder-Runde zur Corona-Politik am kommenden Mittwoch. "Wenn da Kontaktbeschränkungen gelockert werden, ergeben sich daraus neue Handlungsoptionen." Der Lockdown sei notwendig gewesen. "Dazu stehe ich. Aber klar ist, dass wir jetzt bei den stabilen Werten und den neuen Testmöglichkeiten schrittweise öffnen können. Natürlich mit Auflagen." Die CDU-Politikerin ergänzte: "Man muss aber abgewogen und vorsichtig vorgehen. Es wäre eine blanke Katastrophe, wenn wir jetzt öffnen und in ein paar Wochen wieder schließen müssten. Auch wer auf Sicht fährt, fährt ja."

Eisenmann zufrieden mit Teilöffnung der Grundschulen

Seit dieser Woche sind die knapp 2.500 Grundschulen des Landes wieder geöffnet. Zuvor hatte sich die baden-württembergische Landesregierung darauf geeinigt, trotz Coronavirus-Pandemie Kitas und Grundschulen schrittweise wieder zu öffnen.

Der Einstieg sei weitestgehend reibungslos und ohne nennenswerte Probleme gelaufen, so Eisenmann gegenüber dem SWR. Der Anfang sei im Großen Ganzen erst einmal gut verlaufen, bestätigte auch die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Monika Stein. Aber die Belastung durch Wechsel- und Fernunterricht steige schon wieder kräftig an. Die GEW habe deshalb vom Kultusministerium zusätzliche Kräfte für die Notbetreuung angefordert.