Der Plan klang vielversprechend. Seit diesem Montag sollten die Kitas schrittweise geöffnet werden. Doch Probleme bei der Umsetzung hinterlassen offene Fragen und sorgen für Kritik.

Seit Wochen warten Eltern im Land, dass die Kitas wieder öffnen. Aber die Lockerungen sind schleppend: Maximal die Hälfte der Plätze darf vergeben werden. Viele sind verunsichert, wer nun einen Platz bekommt und wer nicht.

Die schrittweise Öffnung der Kitas seit diesem Montag lässt viele Eltern in Baden-Württemberg hoffen. Doch die Kommunen können die Erwartungen vieler Familien nicht erfüllen. Teilweise sind die Kapazitäten für eine Aufnahme von mehr Kindern bereits durch die Notbetreuung ausgeschöpft, anderen Kitas fehlen klare Konzepte zur Ausweitung der Kita-Betreuung unter Einhaltung des Infektionsschutzes.

Kritik an Vorgehen des Kultusministeriums wächst

Bereits Anfang der Woche hatte die Oberbürgermeisterin von Bruchsal, Cornelia Petzold-Schick (parteilos), die Informationspolitik des Kultusministeriums kritisiert - die Inhalte hätten viel früher und in Ruhe kommuniziert werden müssen. Viele Träger von Kita-Einrichtungen bemängelten, dass es keine klaren Kriterien gebe, welche Kinder kommen dürfen und welche nicht.

Kultusministerin Eisenmann erhielt Briefe in "unverschämtem Ton"

Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) muss nicht nur die Kritik aus den Kommunen einstecken, sondern auch ganz unmittelbar von betroffenen Eltern. Natürlich bekomme sie derzeit Briefe von Eltern - in freundlichem, aber auch in unverschämtem Ton, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im Stuttgarter Landtag. Viele schrieben ihr aber auch, dass sie Angst hätten, ihr Kind derzeit in die Schule und die Kita zu schicken.

Gleichzeitig warb Eisenmann um Geduld mit Blick auf einen noch ausstehenden Normalbetrieb von Kitas und Schulen: "Corona ist halt leider nicht weg." Man müsse differenziert vorgehen. Zudem machten sich auch Erzieher Sorgen wegen des Virus. Die Träger gingen dabei sogar von 40 Prozent aus, die zur Risikogruppe gehörten - die könne sie nicht zwangsverpflichten, sagte Eisenmann.

Kritik aus der Opposition

Auch die Opposition wirft Eisenmann Versäumnisse und Chaos bei der Ausweitung der Kinderbetreuung vor. Von der schrittweisen Öffnung der Kitas seit Montag konnten längst nicht alle Eltern profitieren. Die Kommunen beraten teils noch die Aufnahmekriterien für die erweiterte Betreuung, teils sind die Kapazitäten für mehr Kinder bereits ausgeschöpft. Das sorgt für erheblichen Unmut bei Eltern, die endlich wieder Arbeit und Familie unter einen Hut kriegen wollen.

Scharfe Kritik an Corona-Politik der Landesregierung

Darüber hinaus wirft die Opposition der Landesregierung vor, in der Corona-Krise planlos zu handeln. Bei einer Landtagsdebatte kritisierte sie den Kurs der Regierung scharf.

Die Opposition wirft der Landesregierung vor, in der Corona-Krise planlos zu handeln. Bei einer Landtagsdebatte kritisierte sie den Kurs der Regierung scharf.

Anstatt das Land zu regieren, würden sich die Regierungspartner in aller Öffentlichkeit streiten, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch. Die CDU fordere mit aller Macht, die Corona-Maßnahmen zu lockern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sträube sich mit aller Macht dagegen.



Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke kritisierte, es stehe oft erst Sonntagnachts fest, welche Änderungen der Coronaverordnung ab montags gelten sollten. Und der AfD-Fraktionsvorsitzende Bernd Gögel bezweifelte, dass es überhaupt nötig gewesen sein, das soziale und wirtschaftliche Leben in Baden-Württemberg zurückzufahren.

Konter von Ministerpräsident Kretschmann

Ministerpräsident Kretschmann konterte die Angriffe: In Baden-Württemberg sei es der Regierung gelungen, einen schlimmen Verlauf der Pandemie zu verhindern. Die grün-schwarze Koalition habe außerdem Milliardenhilfen auf den Weg gebracht. Daher könne man nicht sagen, die Regierungspartner arbeiteten gegeneinander.



Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz ergänzte: Die Opposition habe in den vergangenen Wochen keinen Vorschlag gemacht, wie die Corona-Krise bewältigt werden solle.