Mindestens bis Ostern bleiben Baden-Württembergs Schulen wegen der Corona-Krise geschlossen. Doch auch nach den Ferien wird sich nicht viel ändern. Im Kultusministerium hat man sogar einen noch deutlich längeren Horizont im Blick.

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) erwartet nach den Osterferien keine komplette Rückkehr zum normalen Unterricht.

Coronakrise: Wohl auch nach Osterferien kein kompletter Schulbetrieb Die Schulen in Baden-Württemberg werden nach den Osterferien voraussichtlich nicht im Vollbetrieb öffnen. Es sei unrealistisch, dass sofort ein regulärer Schulbetrieb losgehen könne, so Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

"Von 0 auf 100" hält Eisenmann für unrealistisch

"Vor dem Hintergrund, dass sich gestern Bund und Länder darauf verständigt haben, die bestehenden Einschränkungen für das öffentliche Leben mindestens bis zum Ende der Osterferien zu verlängern, ist es unrealistisch anzunehmen, dass am Montag, dem 20. April, die Schulen im Land wieder von Null auf Hundert in den regulären Schulbetrieb starten können", sagte Eisenmann dem SWR: "Vor diesem Hintergrund bereitet sich die Schulverwaltung selbstverständlich auf unterschiedliche Szenarien für die Schulen vor, wie etwa ein schrittweiser oder gestaffelter Beginn des Schulbetriebs."

"Eine Entscheidung wurde hierzu allerdings noch nicht getroffen", so die Ministerin weiter, "da diese von der weiteren Lageentwicklung und der Einschätzung der Gesundheitsbehörden abhängt."

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bereitet sich auf noch längere Schulschließungen vor. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Bernd von Jutrczenka/dpa

Geschlossene Schulen bis zum Sommer?

Denkbar sei vielmehr, dass zunächst nur einige Klassen in die Schulen zurückkämen, um die Abstands- und Hygienevorschriften einzuhalten. An Grundschulen könnten beispielsweise an einigen Tagen die Klassen eins und zwei kommen, an den anderen die Klassen drei und vier. Ein weiteres Szenario sei, dass sich die Abschlussklassen einfänden, um sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten. "Man wird sich darauf einstellen müssen, dass manches erst langsam wieder anlaufen wird", sagte die Ministerin. Das Kultusministerium bereite sich darüber hinaus "auch auf den Fall vor, dass die Schulen bundesweit bis zum Sommer geschlossen bleiben müssen".

Momentan sind bundesweit alle Schulen und Kitas bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Ob und in welcher Form sie Ende April wieder geöffnet werden können, ist völlig unklar.