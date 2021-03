Für die CDU zeichnet sich das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Baden-Württemberg ab. Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann will dafür die Verantwortung übernehmen. Nun gehe es darum, aufzuarbeiten, warum die CDU Schritt für Schritt an Zustimmung verliere, so Eisenmann.