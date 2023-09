Die Gewerkschaft ver.di hat am Dienstag Beschäftigte im Handel zum Warnstreik aufgerufen. In Stuttgart nahmen laut ver.di am Vormittag rund 1.200 Streikende an der landesweiten Kundgebung teil. Laut Gewerkschaft streikten Beschäftigte von H&M, Primark und Zara.