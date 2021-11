Prognose: Einwohnerzahl wird vorerst weiter steigen

Die Einwohnerzahl Baden-Württembergs dürfte in den kommenden Jahren weiter steigen. Nach einer neuen Vorausberechnung des Statistischen Landesamts könnten im Jahr 2041 etwa 11,21 Millionen Menschen in Baden-Württemberg leben - über 100.000 mehr als derzeit. In der Zeit danach rechnet die Behörde dann mit einem Bevölkerungsrückgang. Grund sei das bestehende Geburtendefizit, das sich weiter vergrößern werde. Im Jahr 2060 hätte Baden-Württemberg dann wieder etwa so viele Einwohner wie derzeit. Einige künftige Entwicklungen sind den Angaben nach aber unsicher - vor allem die Zuwanderung. Ein weiteres Prognose-Modell rechnet daher mit deutlich geringeren Wanderungsgewinnen. Ziehen weniger Menschen ins Land, würde die Bevölkerung bereits von 2023 an schrumpfen. 2060 könnten dann fast 470.000 Einwohner weniger im Land leben als im vergangenen Jahr.