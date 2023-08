Diese junge Frau sollten Sie sich merken: Darja Varfolomeev, vom TSV Schmiden ist erst 16 Jahre alt und trotzdem bereits jetzt der Superstar der Rhythmischen Sportgymnastik. Heute geht die Weltmeisterschaft in Valencia zu Ende und Varfolomeev hat dort richtig abgeräumt. Fünfmal Platz eins in der Einzelkonkurrenz - zuletzt gestern am späten Abend im Mehrkampf. Damit hat die Schülerin historisches vollbracht.