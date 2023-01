Platz vier in der Tabelle der Hallen-Bundesliga Süd. Die Hockey-Frauen des Feudenheimer HC haben ihre bisher erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte gespielt. Trotz der heutigen 3:7 Niederlage zum Abschluss der Vorrunde im Stadt-Derby gegen den TSV-Mannheim.

Der FHC steigerte sich Jahr für Jahr - das sind nicht zuletzt die Folgen eines cleveren Schachzugs in der Nachwuchsförderung. Und von diesem hat auch die 23jährige Denise Hechler profitiert.