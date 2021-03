Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg Ampelbündnis oder Grün-Schwarz? Teil Drei der Sondierungsgespräche

Welche Koalition wird Baden-Württemberg in den nächsten fünf Jahren regieren? Genau das haben die Grünen am Samstag ausgelotet. In der bereits dritten Gesprächsrunde sondierten sie gemeinsam mit SPD und FDP über eine Ampel-Koalition sowie mit der CDU über eine Neuauflage von Grün-Schwarz.